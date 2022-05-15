https://ria.ru/20220515/kitay-1788360803.html

Коммунизм и миллиарды. Что творится с крупным бизнесом в Китае

Коммунизм и миллиарды. Что творится с крупным бизнесом в Китае - РИА Новости, 15.05.2022

Коммунизм и миллиарды. Что творится с крупным бизнесом в Китае

По числу сверхбогатых людей Китай — на первом месте в мире. Однако лидерство довольно зыбкое: власти сдерживают неконтролируемое накопление частного капитала и... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:00

2022-05-15T08:00

2022-05-15T08:09

джек ма

си цзиньпин

экономика

китай

сша

россия

huawei technologies

евросоюз

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. По числу сверхбогатых людей Китай — на первом месте в мире. Однако лидерство довольно зыбкое: власти сдерживают неконтролируемое накопление частного капитала и призывают миллиардеров делиться с народом. Ударить по их карману могут и санкции Запада против России. Продолжится ли в новых условиях рост китайской экономики за счет монополий, разбиралось РИА Новости.Цзиньпин против СяопинаВ Китае 1100 долларовых миллиардеров. Таким образом, КНР — первая в мире страна, где их количество перевалило за тысячу. Об этом сообщает опубликованный в апреле рейтинг исследовательского агентства Hurun Report. Согласно ему, только в 2021-м в Китае прибавилось 75 миллиардеров — невзирая на рецессию мировой экономики из-за пандемии.На втором месте — США с 716 миллиардерами, на третьем — Индия с 215-ю. В России их семьдесят два, а всего в мире, по данным Hurun, почти 3400. Получается, треть списка — граждане КНР.Богатейший человек Китая, судя по данным агентства Hurun, — Чжун Шаньшань, который сделал 72 миллиарда долларов на минеральной воде Nongfu Spring. В прошлогоднем рейтинге журнала Forbes указаны чуть более скромные цифры его доходов — 67,3 миллиарда.На втором месте — Чжан Имин, основатель ByteDance, владеющей популярной соцсетью TikTok. Его капитал оценили в 54 миллиарда. На миллиард меньше — и третье место — у Зена Юкуна, директора компании — производителя аккумуляторов CATL.По сравнению с предыдущим рейтингом список сильно поменялся: выбыли 160 миллиардеров, вместо них пришли 235 новых. Среди тех, кто потерял в деньгах, — прежний лидер рейтинга, владелец Alibaba Group Джек Ма, а также основатель инвестиционной компании Tencent Holdings Пони Ма.При этом компартия КНР недовольна тем, что растет число миллиардеров. Член политбюро КПК, бывший министр безопасности Китая Го Шэнкунь заявил: неравенство в доходах подрывает престиж партии. Чиновник ссылается на выступления председателя Си Цзиньпина — тот утверждал, что необходимо достичь "общего процветания". А значит, миллиардеры должны делиться с народом. Такая политика — еще один признак отхода современного Китая от рыночных реформ Дэна Сяопина.Расправиться с монополиямиВласти Китая действительно начали закручивать гайки в отношении крупных коммерческих холдингов. Так, в 2020-м Джек Ма планировал провести IPO дочерней компании Alibaba — AntGroup. Но за несколько дней до этого публично раскритиковал финансовую верхушку страны. В итоге IPO не состоялось. Как пояснил изданию Financial Times источник в банковской сфере, регуляторов не устроило, что AntGroup могла получить рыночную стоимость выше, чем у кредитных госорганизаций. После таких новостей Джек Ма на долгое время пропал из поля зрения СМИ. Несколько изданий предположили, что предприниматель под домашним арестом. Однако позже информацию опровергли, отследив перемещения главы Alibaba на частном самолете.После этой истории Си Цзиньпин призвал профильные ведомства усилить надзор за интернет-компаниями, в том числе — расправиться с монополиями и предотвратить бесконтрольное наращивание финансов. Капитализация некоторых IT-холдингов сразу рухнула. По данным Forbes, у Tencent она сократилась за два дня более чем на 65 миллиардов долларов. Отсюда и снижение позиции владельца инвестгруппы в рейтинге сверхбогатых.Ужесточение госрегулирования в технологической отрасли тревожит китайских аналитиков. Тем более — на фоне карантина из-за COVID-19 и вызванных им перебоев в цепочках поставок. Так, в Шэньчжене, где расположена штаб-квартира Tencent, акции компании потеряли более половины стоимости с февраля 2021-го — после того, как правительство объявило о более строгих правилах цензуры при выпуске видеоигр. Источники в сфере высоких технологий Шэньчжэня допускают, что сотрудники отрасли готовятся менять работодателя. "Люди боятся, что их уволят. Моральный дух на низком уровне", — рассказывает один из инженеров."Рынок превратился в испуганную птицу. Предприниматели полны страха", — добавляет Чжоу Цзяньгун, бывший генеральный директор китайского делового издания Yicai.Однако новых ограничительных законов не принимали. Возможно, сказалось изменение геополитической ситуации. Сейчас Китаю невыгодно проводить жесткую политику в отношении своих корпораций: российско-украинский конфликт и санкции Запада могут негативно повлиять на экономику. Не готов Пекин пока идти и на прямой конфликт с Вашингтоном, несмотря на растущие разногласия по статусу Тайваня.Непрямой отказОднако китайские миллиардеры уже теряют деньги. Самый показательный случай — история с Huawei Technologies, крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования. Белый дом в 2018-м ввел санкции против компании из-за сотрудничества с Ираном. Финдиректор Мэн Ваньчжоу почти три года была под домашним арестом в Ванкувере. К слову, президент Huawei Жэнь Чжэнфэй — член КПК и бывший военный, что не по душе спецслужбам Запада.Хотя его доля в компании составляет всего 1,42%, Чжэнфэй владеет капиталом в один миллиард долларов и фигурирует в списке Forbes. Минимальная потеря дохода — и он перестанет быть миллиардером. Такая вероятность существует: Huawei сообщила, что ее выручка в первом квартале упала на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.И все же Huawei продолжает экспортировать продукцию в Россию без каких-либо ограничений. Однако Bloomberg ссылается на исследование Capital Economics, в котором говорится о нежелании других коммерческих компаний КНР работать с российскими контрагентами — из-за риска вторичных санкций. По мнению аналитиков, китайским бизнесменам важнее доступ к финансовой системе США, чем к российской. Названия фирм не раскрывают. В свою очередь, The Wall Street Journal пишет, что Lenovo и Xiaomi "почти полностью прекратили поставки техники в Россию". Правда, причиной могут быть не только санкции США, но и локдаун из-за ковида в Шанхае.По данным некоторых источников, созданная в КНР платежная система UnionPay тоже опасается сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции. При этом прямых заявлений на эту тему от самой UnionPay пока не последовало.Более того, напрямую об отказе торговать с Москвой не заявляла ни одна из крупных китайских компаний, включая государственные. Несколько фирм закупают российские энергоресурсы за юани — в обход возможных финансовых барьеров со стороны Запада. Также в КНР якобы задумались о покупке или увеличении долей в российских энергетических и сырьевых корпорацих. Речь идет в том числе о "Газпроме" и "Русале". Впрочем, переговоры сейчас на ранней стадии — и не факт, что они закончатся сделкой.Несмотря на новые и новые пакеты санкций США и ЕС в отношении Москвы, КНР продолжает импортировать сырую нефть из России. Но стратегическая поддержка Китаем российской экономики пока остается лишь предметом обсуждений. Так, крупнейший в стране нефтегазовый оператор Sinopec приостановил переговоры об инвестициях в России."Находимся на правильном пути"Вашингтон, однако, продолжает критиковать любые торговые отношения Пекина с Москвой. Министр финансов США Джанет Йеллен в конце апреля осудила Китай за действия, которые "наносят несправедливый ущерб" интересам нацбезопасности других государств. Пекин не замедлил с ответом. "Китай решительно выступает против односторонних санкций, которые не поддержаны Советом Безопасности ООН и не опираются на международное право, — заявила пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. — Мы против любого запрета и ограничения нормальной торговли Китая с другими странами"."Мы против необоснованных обвинений в адрес Китая. Не поддадимся никакому давлению и принуждению. Время покажет, что мы находимся на правильном историческом пути", — добавил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.За последние несколько лет Китай разработал инструментарий против иностранного вмешательства во внутренние экономические дела. В июне 2021-го приняли закон о борьбе с санкциями. Он в том числе обеспечивает правовую поддержку и компенсации для организаций, пострадавших от введения зарубежных рестрикций. Также КНР в конце февраля начала стресс-тесты финансовой системы на случай введения экономических мер Запада. В программе участвуют банковские регуляторы и госсектор международной торговли.Экономический аналитик Леонид Хазанов считает, что китайские игроки рынка заняты разработкой схем сотрудничества с Россией без риска попадания под санкции США и ЕС. При этом он допускает, что некоторые фирмы из КНР потеряют деньги. Например, подрядчики верфей, которые строят модули для проекта "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк": они, как ожидается, откажутся от дальнейшего выполнения работ."Другие же, наоборот, нарастят прибыль — в частности, автоконцерны, для которых расчистилось поле после ухода с российского рынка западных брендов", — говорит Хазанов. Впрочем, по его мнению, доход китайского бизнеса от расширения контрактов в Россией будет заметен лишь в долгосрочном плане.Экономика КНР тем временем продолжает расти. За первые три месяца 2022-го она поднялась на 4,8%, пишет South China Morning Post. ВВП страны за 2021 год прибавил 8,1%. По данным правительства, внешние инвестиции Китая в прошлом году выросли на 3,2% и составили 113,6 миллиарда долларов.Но в новых реалиях рост может оказаться кратковременным. Инвесторы в сомнениях из-за санкций и гипотетического союза КНР и России на фоне украинского конфликта. В марте акции крупных китайских компаний на биржах США и Гонконга упали на шесть-семь процентов. Если такая динамика сохранится, к следующему году миллиардеров в стране заметно поубавится.

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

https://ria.ru/20210627/kommunizm-1738630367.html

китай

сша

россия

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2022

Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

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