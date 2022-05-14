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Летние туры подорожали за год в полтора раза - РИА Новости, 14.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220514/tury-1788472789.html
Летние туры подорожали за год в полтора раза
Летние туры подорожали за год в полтора раза - РИА Новости, 14.05.2022
Летние туры подорожали за год в полтора раза
Цены на туры за границу и по России в летнем сезоне выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом - так, средний чек в Турцию увеличился со 104 тысяч рублей до... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:34
2022-05-14T15:39
туризм
новости - туризм
россия
турция
египет
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Цены на туры за границу и по России в летнем сезоне выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом - так, средний чек в Турцию увеличился со 104 тысяч рублей до 157 тысяч, а по России - с 51 тысячи до 72 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru."Цены на туры заметно выросли. Если в прошлом году средний чек поездки на турецкий курорт был чуть более 100 тысяч рублей, то в этом сезоне - более 157 тысяч. Это касается практически всех направлений - средний чек увеличился в 1,5 раза. Основная причина - рост стоимости авиабилетов. Исключение составляет Египет, однако по этому направлению прямые рейсы на курорты начались только в августе 2021 года", - рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.По данным аналитиков сервиса, среди летних направлений в 2022 году лидируют российские курорты. Изучив результаты продаж на лето, они выяснили, что отдохнуть внутри страны планируют чуть более половины путешественников - 51%. "В прошлом году первую строчку занимала Турция, сейчас она спустилась на вторую позицию. Только треть российских туристов собираются в эту страну в период летних отпусков - 33%", - пояснили в сервисе.Средний чек на туры по России этим летом, добавили там же, составляет порядка 72 тысяч рублей. На третьем месте по востребованности - туры в Абхазию. Их выбрали 7% путешественников, а средний чек туда составил 79,6 тысячи рублей. Следом идут Египет - 4% туристов со средним чеком 138 тысяч рублей, и Объединенные Арабские Эмираты, куда планирует отправится 2% россиян со средним чеком в 150 тысяч рублей. Годом ранее в топ-5 были Турция, Россия, Кипр, Египет и Абхазия.Самый дешевый тур, купленный в 2022 году по России, приобретен из Москвы в Санкт-Петербург на три ночи на одного взрослого в хостел без питания. Он составил 8,3 тысячи рублей. Аналогичный тур в прошлом году, но только на четыре ночи, стоил 5,4 тысячи рублей.Самый дорогой тур из Москвы, купленный на лето-2022 через онлайн-сервис, приобретен в Турцию. Он обошелся в 797,6 тысячи рублей. За эти деньги двое взрослых и трое детей проведут в пятизвездочном отеле Аланьи 22 ночи с системой питания "ультра все включено". В 2021 году самый дорогой тур был куплен из Новосибирска в Кемер на 10 ночей на двух взрослых и двух детей в пятизвездочный отель на "все включено" и составил 750,6 тысячи рублей.
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новости - туризм, россия, турция, египет
08:34 14.05.2022 (обновлено: 15:39 14.05.2022)
 
Летние туры подорожали за год в полтора раза

Travelata.ru: летние туры по России и за границу подорожали за год в полтора раза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Кояшское озеро с горы Опук в Крыму
Вид на Кояшское озеро с горы Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Кояшское озеро с горы Опук в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Цены на туры за границу и по России в летнем сезоне выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом - так, средний чек в Турцию увеличился со 104 тысяч рублей до 157 тысяч, а по России - с 51 тысячи до 72 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru.
"Цены на туры заметно выросли. Если в прошлом году средний чек поездки на турецкий курорт был чуть более 100 тысяч рублей, то в этом сезоне - более 157 тысяч. Это касается практически всех направлений - средний чек увеличился в 1,5 раза. Основная причина - рост стоимости авиабилетов. Исключение составляет Египет, однако по этому направлению прямые рейсы на курорты начались только в августе 2021 года", - рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.
По данным аналитиков сервиса, среди летних направлений в 2022 году лидируют российские курорты. Изучив результаты продаж на лето, они выяснили, что отдохнуть внутри страны планируют чуть более половины путешественников - 51%. "В прошлом году первую строчку занимала Турция, сейчас она спустилась на вторую позицию. Только треть российских туристов собираются в эту страну в период летних отпусков - 33%", - пояснили в сервисе.
Средний чек на туры по России этим летом, добавили там же, составляет порядка 72 тысяч рублей. На третьем месте по востребованности - туры в Абхазию. Их выбрали 7% путешественников, а средний чек туда составил 79,6 тысячи рублей. Следом идут Египет - 4% туристов со средним чеком 138 тысяч рублей, и Объединенные Арабские Эмираты, куда планирует отправится 2% россиян со средним чеком в 150 тысяч рублей. Годом ранее в топ-5 были Турция, Россия, Кипр, Египет и Абхазия.
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Самый дешевый тур, купленный в 2022 году по России, приобретен из Москвы в Санкт-Петербург на три ночи на одного взрослого в хостел без питания. Он составил 8,3 тысячи рублей. Аналогичный тур в прошлом году, но только на четыре ночи, стоил 5,4 тысячи рублей.
Самый дорогой тур из Москвы, купленный на лето-2022 через онлайн-сервис, приобретен в Турцию. Он обошелся в 797,6 тысячи рублей. За эти деньги двое взрослых и трое детей проведут в пятизвездочном отеле Аланьи 22 ночи с системой питания "ультра все включено". В 2021 году самый дорогой тур был куплен из Новосибирска в Кемер на 10 ночей на двух взрослых и двух детей в пятизвездочный отель на "все включено" и составил 750,6 тысячи рублей.
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