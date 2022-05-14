https://ria.ru/20220514/prazdniki-1788390540.html

Названы самые популярные у туристов города России для отдыха в праздники

Названы самые популярные у туристов города России для отдыха в праздники - РИА Новости, 14.05.2022

Названы самые популярные у туристов города России для отдыха в праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, куда ездили туристы в период длинных майских выходных на самолетах и поездах, а также как бронировали... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T01:55

2022-05-14T01:55

2022-05-14T04:24

туризм

туризм

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москва

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санкт-петербург

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, куда ездили туристы в период длинных майских выходных на самолетах и поездах, а также как бронировали отели.Топ российских городов, куда летали на отдых чаще всего, за год не изменился. Первую строчку по-прежнему занимает Москва, следом идут Санкт-Петербург и Сочи. Популярность выросла у Северной столицы — на 25 процентов, и у Сочи — на 23 процента, а в Москве отмечается сокращение на 12 процентов.Многие россияне в начале мая путешествовали в Калининград, в прошлом году он не вошел в топ, а в 2022-м спрос на перелеты сюда вырос на 72 процента, и город занял четвертое место. На пятой строчке расположились Минеральные Воды, куда стали летать на 30 процентов чаще.Больше всего россиян, как и в 2021-м, на майских праздниках ездили на поезде в Москву и Санкт-Петербург, хотя популярность городов несколько изменилась. Доля Северной столицы сократилась на восемь процентов, а Москвы ― возросла на три. Замкнул тройку Сочи, ставший популярнее почти на 40 процентов.Кроме того, много железнодорожных билетов оформили в Краснодар и Ростов-на-Дону.Из пяти самых популярных городов, в которых останавливались туристы в начале мая, первое место занял Санкт-Петербург. На вторую строчку опустилась Москва, на третьей позиции — Сочи. В список также вошли Казань и Нижний Новгород.

https://ria.ru/20220513/turist-1788333589.html

https://ria.ru/20220511/krym-1787943442.html

москва

сочи

санкт-петербург

калининград

минеральные воды

краснодар

ростов-на-дону

казань

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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