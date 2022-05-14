https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788061848.html

Музыкальный конкурс "Евровидение"

Музыкальный конкурс "Евровидение" - РИА Новости, 14.05.2022

Музыкальный конкурс "Евровидение"

"Евровидение" – международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T00:35

2022-05-14T00:35

2022-05-14T00:35

справки

евровидение

в мире

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"Евровидение" – международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). В середине 1950-х годов члены Европейского вещательного союза решили создать общеевропейское шоу, которое способствовало бы культурному объединению Европы. В качестве такого мероприятия в январе 1955 года в Монако генеральный директор швейцарского телевидения Марсель Бесон предложил провести международный песенный конкурс, похожий на популярный итальянский фестиваль Сан-Ремо. Идея получила поддержку на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза в Риме 19 октября 1955 года. Первый конкурс прошел в мае 1956 года в Лугано (Швейцария). Для участия в первом "Евровидении" подали заявки десять стран, однако на сцену вышли исполнители лишь семи: Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии и ФРГ. Оставшиеся три государства – Австрия, Дания и Великобритания – опоздали с подачей заявки и не были допущены. Правила первого конкурса позволяли участникам выставить по две песни, которые отбирались посредством национального финала, с участием публики, чтобы сделать конкурс как можно более популярным. Правила о языке исполнения не существовало. Однако существовал временной лимит песни – максимум три с половиной минуты. Порядок выступления определялся жеребьевкой, но страны могли сами решить, какая из двух песен будет исполняться первой. По два делегата из каждой страны-участника представляли свое государство в жюри.Победителем первого конкурса "Евровидение" стала Лиз Ассиа из Швейцарии.Позже было принято решение исполнять одну песню и отстранять от конкурса, который будет проводиться в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты. С 1957 года конкурс песни "Евровидение" организует национальная общественная телерадиовещательная компания страны, победившей годом ранее. Первоначально песни должны были исполняться на языке страны конкурсанта, в 1973 году это правило было смягчено, а в 1999 году было принято решение, в соответствии с которыми каждый участник был волен сам выбирать язык песни.До 1998 года конкурсанты исполняли свой музыкальный номер в сопровождении оркестра.После распада Советского Союза в 1990-х годах к конкурсу захотели присоединиться другие страны. В 1993 и 1994 годах в нем приняли участие рекордные на тот момент 25 стран. В 1996 году был организован предварительный квалификационный отбор, в ходе которого 29 участников сократились до 23, а принимающая страна Норвегия автоматически получила право участвовать в конкурсе как 24-я страна.До 2004 года победителя "Евровидения" определяли в финале, но из-за увеличения количества стран-участниц в этом году был введен полуфинал, а с 2008 года – два полуфинала. В результате в 2008 году впервые приняли участие рекордное количество из 43 стран. С самого начала конкурса победителей определяло жюри. В 1997 году пять стран экспериментально ввели телеголосование зрителей. С 1998 года всем странам было рекомендовано использовать телеголосование.Согласно правилам "Евровидения", к участию в конкурсе допускаются не более 44 страны, в финале участвуют не более 26 стран. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна-"хозяйка" текущего конкурса.Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу.Выступления певцов проходят в прямом эфире.Все страны-участницы проводят собственные национальные отборочные конкурсы, правила которых устанавливает телекомпания, участвующая в "Евровидении".Номера участников полуфинала определяются жеребьевкой.Каждая страна-участница представляет на конкурс одного исполнителя с единственной песней. Максимальная продолжительность песни – три минуты.Песня должна быть официально представлена до даты начала проведения конкурса.Песня из каждой страны должна звучать живом исполнении, музыкальное сопровождение записано на фонограмму. При этом бэк-вокал (подпевка), может быть использован как вживую на сцене, так и в записи.Подключение музыкальных инструментов для игры вживую на сцене не допускается.Сценическое исполнение должно быть идентичным на всех генеральных репетициях и во время живых выступлений.Певец может выступать только за одну страну. Конкурсанты должны быть старше 16 лет (на момент проведения финала). Исполнительская группа из одной страны может быть представлена максимум шестью участниками. Выбор языка исполнения является свободным и осуществляется участвующими телекомпаниями. В полуфинале и финале зрители стран-участников могут проголосовать с помощью телеголосования, при этом они не могут голосовать за песню, представляющую их страну.В полуфинале и финале "окно" для зрительского голосования открывается после выступления последнего участника и закрывается через 15 минут. Оно является фиксированным, открывается и закрывается в одно и то же время во всех странах, где проводится телеголосование. Проголосовать можно по телефону или отправив SMS по номерам, указанным на экране, а также через официальное приложение Eurovision Song Contest (ESC).Телеголосования составляют 50% результата, остальные 50% определяются профессиональным жюри в каждой участвующей стране.Национальные профессиональные жюри, согласно правилам "Евровидения", состоят из пяти участников, включая председателя.В состав жюри входят профессионалы музыкальной индустрии при условии, что они не входили ранее в жюри двух предыдущих конкурсов.Никто из членов жюри не должен быть причастен к производству и исполнению песен участников конкурса. Все члены национальных жюри являются гражданами страны, которую они представляют.Профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов.Члены жюри ставят на первое место лучшую, по их мнению, песню, второе место – вторую понравившуюся песню и так далее до последней песни. Песня, занявшая первое место, получает 12 баллов, второе место – 10 баллов и так далее. Представитель страны, занявшей 10-е место, получает 1 балл.То же правило касается телезрителей. Для жюри не допускается присвоение одного и того же ранга двум разным песням.Порядок, в котором показываются результаты телеголосования, определяется рейтингом жюри. Объявление результатов телеголосования начинается со страны, набравшей наименьшее количество баллов от жюри, и заканчивается страной, которая получила наибольшие баллы от жюри. Победителем международного музыкального конкурса "Евровидение" признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя. В разные годы победителями и участниками песенного конкурса становились исполнители, уже добившиеся известности или ставшие впоследствии мировыми звездами. В 1974 году в Великобритании победу одержала шведская группа ABBA. Бельгийка Лара Фабиан представляла Люксембург в 1988 году, тогда она заняла четвертое место. В 1988 году победила Швейцария, за которую выступала певица из Канады Селин Дион. Итальянец Тото Кутуньо стал победителем 35-го конкурса, проходившего в Югославии в 1990 году.Самой успешной страной на "Евровидении" является Ирландия – страна семь раз занимала первое место. Швеция выиграла конкурс шесть раз, а Люксембург, Франция, Нидерланды и Великобритания – по пять раз.Россия дебютировала на "Евровидении" в 1994 году. Единственную победу нашей стране в 2008 году принес Дима Билан с композицией Believe. В 2015 году конкурс песни "Евровидение" был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый продолжительный ежегодный музыкальный телевизионный конкурс.В 2020 году "Евровидение" впервые было отменено в связи с пандемией COVID-19.В 2021 году конкурс прошел в Роттердаме (Нидерланды). Страна получила право на проведение "Евровидения" после победы Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.Всем 39 странам-участницам было предложено предоставить предварительно записанное выступление, которое можно было бы использовать, если артист не сможет выйти на сцену в Rotterdam Ahoy. Прилететь лично не смогла только певица Монтень из Австралии, жюри и телезрители смогли оценить ее заранее записанное выступление.На музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" победила Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Представительница России Манижа заняла девятое место. В 2022 году Евровидение пройдет в Турине. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico. Организаторы конкурса отмечают, что вход на мероприятие осуществляется в соответствии с протоколами COVID-19, действующими на дату мероприятия.Россия не участвует в "Евровидении" в 2022 году. Организаторы конкурса отстранили нашу страну от участия на фоне обострения ситуации на Украине. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, евровидение, в мире