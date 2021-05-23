https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733496193.html

Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin

Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin - РИА Новости, 23.05.2021

Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin

Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti e buoni, победила в музыкальном конкурсе Евровидение-2021, представительница России Манижа заняла... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T01:48

2021-05-23T01:48

2021-05-23T02:57

maneskin (итальянская рок-группа)

россия

испания

азербайджан

роттердам

евровидение — 2021

евровидение-2021

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733498104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5940e6ae07bb3e4acacf2a0f3d4ca0cb.jpg

РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая – РИА Новости. Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti e buoni, победила в музыкальном конкурсе Евровидение-2021, представительница России Манижа заняла девятое место, передает корреспондент РИА Новости.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри итальянцы получил 524 баллов, став безусловным победителем. С ними соперничали исполнители из 25 стран.Манижа набрала 204 балла. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.Сама Манижа, комментируя свое выступление, заявила, что гордится собой. Великобритания, Испания, Германия и Нидерланды не получили от зрителей ни одного балла.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступила в финале пятой с песней Russian Woman.Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. В ноябре 2017 года музыканты выпустили дебютный сингл Chosen. В 2021 году они одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе Евровидение.В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".

https://ria.ru/20210523/evrovidenii-1733495151.html

https://ria.ru/20210522/manizha-1733460196.html

россия

испания

азербайджан

роттердам

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

maneskin (итальянская рок-группа), россия, испания, азербайджан, роттердам, евровидение-2021, италия