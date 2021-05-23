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Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733496193.html
Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin - РИА Новости, 23.05.2021
Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti e buoni, победила в музыкальном конкурсе Евровидение-2021, представительница России Манижа заняла... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T01:48
2021-05-23T02:57
maneskin (итальянская рок-группа)
россия
испания
азербайджан
роттердам
евровидение — 2021
евровидение-2021
италия
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая – РИА Новости. Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti e buoni, победила в музыкальном конкурсе Евровидение-2021, представительница России Манижа заняла девятое место, передает корреспондент РИА Новости.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри итальянцы получил 524 баллов, став безусловным победителем. С ними соперничали исполнители из 25 стран.Манижа набрала 204 балла. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.Сама Манижа, комментируя свое выступление, заявила, что гордится собой. Великобритания, Испания, Германия и Нидерланды не получили от зрителей ни одного балла.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, прошел 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступила в финале пятой с песней Russian Woman.Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. В ноябре 2017 года музыканты выпустили дебютный сингл Chosen. В 2021 году они одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе Евровидение.В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".
https://ria.ru/20210523/evrovidenii-1733495151.html
https://ria.ru/20210522/manizha-1733460196.html
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maneskin (итальянская рок-группа), россия, испания, азербайджан, роттердам, евровидение-2021, италия

Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin

01:48 23.05.2021 (обновлено: 02:57 23.05.2021)
 
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 23 мая – РИА Новости. Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti e buoni, победила в музыкальном конкурсе Евровидение-2021, представительница России Манижа заняла девятое место, передает корреспондент РИА Новости.
По суммарным итогам зрительского голосования и жюри итальянцы получил 524 баллов, став безусловным победителем. С ними соперничали исполнители из 25 стран.
Манижа набрала 204 балла. Максимальные 12 баллов России из жюри в этом году отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.
Сама Манижа, комментируя свое выступление, заявила, что гордится собой.

"Для меня самое главное было — это сделать все на сто процентов на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные", — сказала певица в эфире Первого канала.

Великобритания, Испания, Германия и Нидерланды не получили от зрителей ни одного балла.
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Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступила в финале пятой с песней Russian Woman.
Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. В ноябре 2017 года музыканты выпустили дебютный сингл Chosen. В 2021 году они одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе Евровидение.
В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".
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Евровидение — 2021Maneskin (итальянская рок-группа)РоссияИспанияАзербайджанРоттердамЕвровидение-2021Италия
 
 
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