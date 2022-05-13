https://ria.ru/20220513/normalizatsiya-1788307222.html

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 13.05.2022

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил готовность своей страны нормализовать отношения с Арменией. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:09

2022-05-13T13:09

2022-05-13T13:09

в мире

армения

азербайджан

душанбе

снг

джейхун байрамов

нагорный карабах

баку

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БАКУ, 13 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил готовность своей страны нормализовать отношения с Арменией."Азербайджанская Республика готова к нормализации отношений с Арменией, в том числе к подписанию мирного договора и началу процесса делимитации границ", - заявил глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в городе Душанбе.Байрамов напомнил, что для этого были предприняты шаги для начала переговорного процесса по мирному соглашению, в том числе определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границ между двумя странами. Министр добавил, что конфликт остался в прошлом, и в настоящее время главной задачей является "возрождение освобожденных территорий, обеспечение долгосрочного мира и стабильности путем восстановления экономических и коммуникационных связей".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220512/vstrecha-1788209101.html

https://ria.ru/20220512/obstrel-1788047682.html

армения

азербайджан

душанбе

нагорный карабах

баку

ереван

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в мире, армения, азербайджан, душанбе, снг, джейхун байрамов, нагорный карабах, баку, ереван