https://ria.ru/20220513/normalizatsiya-1788307222.html
Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией
Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 13.05.2022
Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил готовность своей страны нормализовать отношения с Арменией. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:09
2022-05-13T13:09
2022-05-13T13:09
в мире
армения
азербайджан
душанбе
снг
джейхун байрамов
нагорный карабах
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729796262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae83f4f49f04c56af936db5a53e2ee13.jpg
БАКУ, 13 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил готовность своей страны нормализовать отношения с Арменией."Азербайджанская Республика готова к нормализации отношений с Арменией, в том числе к подписанию мирного договора и началу процесса делимитации границ", - заявил глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в городе Душанбе.Байрамов напомнил, что для этого были предприняты шаги для начала переговорного процесса по мирному соглашению, в том числе определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границ между двумя странами. Министр добавил, что конфликт остался в прошлом, и в настоящее время главной задачей является "возрождение освобожденных территорий, обеспечение долгосрочного мира и стабильности путем восстановления экономических и коммуникационных связей".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220512/vstrecha-1788209101.html
https://ria.ru/20220512/obstrel-1788047682.html
армения
азербайджан
душанбе
нагорный карабах
баку
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729796262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0e020c5c87f85a77d8ef336c3241516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, душанбе, снг, джейхун байрамов, нагорный карабах, баку, ереван
Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией
Глава МИД Азербайджана Байрамов: Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией