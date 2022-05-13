https://ria.ru/20220513/nato-1788327719.html

Эрдоган высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

Эрдоган высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Турция следит за ситуацией вокруг возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может относиться к этому положительно, заявил президент страны... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:17

2022-05-13T14:17

2022-05-13T16:52

в мире

финляндия

швеция

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Турция следит за ситуацией вокруг возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может относиться к этому положительно, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Скандинавские страны часто "гостеприимно" относятся к террористам и предоставляют им места в парламенте, именно поэтому, подчеркнул Эрдоган, Турция пока не может позитивно смотреть на вступление двух новых стран в организацию.Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте и глава правительства Санна Марин сделали совместное заявление, согласно которому страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. По информации СМИ, Хельсинки и Стокгольм планируют сделать это в начале следующей недели.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал ускорить процесс присоединения для обеих стран.В России не раз отмечали, что альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что присоединение Финляндии к блоку представляет угрозу для страны. А заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал быть готовыми к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

в мире, финляндия, швеция, нато, турция, реджеп тайип эрдоган