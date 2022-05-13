14:17 13.05.2022 (обновлено: 16:52 13.05.2022)
Эрдоган высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган не счел положительной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Турция следит за ситуацией вокруг возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может относиться к этому положительно, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки совершать не хотим", — пояснил глава республики.
Скандинавские страны часто "гостеприимно" относятся к террористам и предоставляют им места в парламенте, именно поэтому, подчеркнул Эрдоган, Турция пока не может позитивно смотреть на вступление двух новых стран в организацию.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте и глава правительства Санна Марин сделали совместное заявление, согласно которому страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. По информации СМИ, Хельсинки и Стокгольм планируют сделать это в начале следующей недели.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Глава организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал ускорить процесс присоединения для обеих стран.
В России не раз отмечали, что альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что присоединение Финляндии к блоку представляет угрозу для страны. А заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал быть готовыми к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.