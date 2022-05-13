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Великобритания и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве - РИА Новости, 13.05.2022
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Великобритания и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве
Великобритания и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве - РИА Новости, 13.05.2022
Великобритания и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве
Великобритания и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам переговоров премьера Бориса Джонсона с норвежским РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:05
2022-05-13T18:05
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
швеция
великобритания
нато
борис джонсон
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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Великобритания и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам переговоров премьера Бориса Джонсона с норвежским коллегой Йонасом Стёре."После встречи премьер-министр Джонсон и премьер-министр Стёре подписали новую Совместную декларацию об отношениях между Великобританией и Норвегией. Заявление, которое, по словам премьер-министра Стёре, будет означать, что Норвегия сотрудничает с Великобританией более активно, чем любая другая страна в мире", - отмечается в сообщении.Лидеры также обсудили ситуацию с безопасностью в Северной Европе, и Джонсон проинформировал о своих визитах в Финляндию и Швецию на этой неделе. "Оба лидера подчеркнули свою полную поддержку любого суверенного выбора, сделанного северными партнерами для укрепления их безопасности", - указывается в сообщении. Кроме того, Джонсон и Стёре обсудили сотрудничество в сфере подготовки и оснащения украинских Вооруженных сил, а также насущную необходимость увеличения поставок Британии энергоносителей.Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО . По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220427/norvegiya-1785718813.html
https://ria.ru/20220513/nato-1788403474.html
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, великобритания, нато, борис джонсон, норвегия
18:05 13.05.2022
 
Великобритания и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве

Великобритания и Норвегия подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкУ официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10
У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Артур Александров
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У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
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ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Великобритания и Норвегия подписали декларацию о сотрудничестве, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам переговоров премьера Бориса Джонсона с норвежским коллегой Йонасом Стёре.
"После встречи премьер-министр Джонсон и премьер-министр Стёре подписали новую Совместную декларацию об отношениях между Великобританией и Норвегией. Заявление, которое, по словам премьер-министра Стёре, будет означать, что Норвегия сотрудничает с Великобританией более активно, чем любая другая страна в мире", - отмечается в сообщении.
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Лидеры также обсудили ситуацию с безопасностью в Северной Европе, и Джонсон проинформировал о своих визитах в Финляндию и Швецию на этой неделе. "Оба лидера подчеркнули свою полную поддержку любого суверенного выбора, сделанного северными партнерами для укрепления их безопасности", - указывается в сообщении. Кроме того, Джонсон и Стёре обсудили сотрудничество в сфере подготовки и оснащения украинских Вооруженных сил, а также насущную необходимость увеличения поставок Британии энергоносителей.
Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО . По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
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В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияШвецияВеликобританияНАТОБорис ДжонсонНорвегия
 
 
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