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Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным - РИА Новости, 13.05.2022
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Шоубиз
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Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным
Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным - РИА Новости, 13.05.2022
Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным
Николай Басков резко ответил Ксении Собчак в социальных сетях за сравнения себя с Владимиром Лениным. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:05
2022-05-13T17:05
шоубиз
знаменитости
николай басков
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Николай Басков резко ответил Ксении Собчак в социальных сетях за сравнения себя с Владимиром Лениным.Ведущая сопоставила два изображения, на которых мужчины похожим жестом держатся за одежду. В подписи к публикации Собчак призвала пользователей "следить за руками".В комментариях пользователи отметили, что такое сравнение можно расценивать как комплимент.Ранее Собчак показала свой загородный дом.
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знаменитости, николай басков, ксения собчак, шоу-бизнес
17:05 13.05.2022
 
Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным

Николай Басков резко ответил Ксении Собчак за сравнение с Лениным

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певец Николай Басков на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Николай Басков резко ответил Ксении Собчак в социальных сетях за сравнения себя с Владимиром Лениным.
Ведущая сопоставила два изображения, на которых мужчины похожим жестом держатся за одежду. В подписи к публикации Собчак призвала пользователей "следить за руками".

"Ну, что сказать. Весеннее обострение – удивительная вещь: с ума сходят даже те, у кого и ума-то никогда не было", – написал Басков.

В комментариях пользователи отметили, что такое сравнение можно расценивать как комплимент.

"Неплохая аналогия", "Коля, сравнение с Ильичом считай за комплимент", – написали подписчики.

Ранее Собчак показала свой загородный дом.
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