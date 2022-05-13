https://ria.ru/20220513/baskov-1788384426.html

Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным

Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным - РИА Новости, 13.05.2022

Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным

Николай Басков резко ответил Ксении Собчак в социальных сетях за сравнения себя с Владимиром Лениным. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:05

2022-05-13T17:05

2022-05-13T17:05

шоубиз

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николай басков

ксения собчак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Николай Басков резко ответил Ксении Собчак в социальных сетях за сравнения себя с Владимиром Лениным.Ведущая сопоставила два изображения, на которых мужчины похожим жестом держатся за одежду. В подписи к публикации Собчак призвала пользователей "следить за руками".В комментариях пользователи отметили, что такое сравнение можно расценивать как комплимент.Ранее Собчак показала свой загородный дом.

https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788326262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, николай басков, ксения собчак, шоу-бизнес