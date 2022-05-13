https://ria.ru/20220513/baskov-1788384426.html
Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным
Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным - РИА Новости, 13.05.2022
Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным
Николай Басков резко ответил Ксении Собчак в социальных сетях за сравнения себя с Владимиром Лениным. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:05
2022-05-13T17:05
2022-05-13T17:05
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Николай Басков резко ответил Ксении Собчак в социальных сетях за сравнения себя с Владимиром Лениным.Ведущая сопоставила два изображения, на которых мужчины похожим жестом держатся за одежду. В подписи к публикации Собчак призвала пользователей "следить за руками".В комментариях пользователи отметили, что такое сравнение можно расценивать как комплимент.Ранее Собчак показала свой загородный дом.
https://ria.ru/20220513/prigozhin-1788326262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, николай басков, ксения собчак, шоу-бизнес
Басков резко ответил Собчак за сравнение с Лениным
Николай Басков резко ответил Ксении Собчак за сравнение с Лениным
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Николай Басков резко ответил Ксении Собчак в социальных сетях за сравнения себя с Владимиром Лениным.
Ведущая сопоставила два изображения, на которых мужчины похожим жестом держатся за одежду. В подписи к публикации Собчак призвала пользователей "следить за руками".
"Ну, что сказать. Весеннее обострение – удивительная вещь: с ума сходят даже те, у кого и ума-то никогда не было", – написал Басков.
В комментариях пользователи отметили, что такое сравнение можно расценивать как комплимент.
"Неплохая аналогия", "Коля, сравнение с Ильичом считай за комплимент", – написали подписчики.
Ранее Собчак показала
свой загородный дом.