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Собчак похвалилась своим загородным домом - РИА Новости, 12.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220512/sobchak-1788078676.html
Собчак похвалилась своим загородным домом
Собчак похвалилась своим загородным домом - РИА Новости, 12.05.2022
Собчак похвалилась своим загородным домом
Ксения Собчак в социальных сетях похвалилась своим загородным домом. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:56
2022-05-12T11:56
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях похвалилась своим загородным домом.Также Собчак добавила, что одни из самых важных вещей в ее доме – это маркиза (тканевые навесы в виде выдвижных конструкций) и пергола (деревянный навес с вьющимися растениями). Таким образом, на участке можно будет отдохнуть в прохладе.В комментариях пошутили, что из-за холодной погоды тень на участке может не пригодиться.Ранее Собчак оценила внешний вид Татьяны Брухуновой в полмиллиона рублей.
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знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес
11:56 12.05.2022
 
Собчак похвалилась своим загородным домом

Собчак похвалилась своим загородным домом с маркизой и перголами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
Телеведущая Ксения Собчак перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях похвалилась своим загородным домом.

"Стройка в самом разгаре и скоро уже все будет готово", – заявила ведущая.

© @xenia_sobchakКадр из видео, опубликованного Ксенией Собчак
Кадр из видео, опубликованного Ксенией Собчак
© @xenia_sobchak
Кадр из видео, опубликованного Ксенией Собчак
Также Собчак добавила, что одни из самых важных вещей в ее доме – это маркиза (тканевые навесы в виде выдвижных конструкций) и пергола (деревянный навес с вьющимися растениями). Таким образом, на участке можно будет отдохнуть в прохладе.
В комментариях пошутили, что из-за холодной погоды тень на участке может не пригодиться.

"Май нынче не тот, впору вязаный трикотаж покупать", "В прохладе и тени? В Подмосковье бывает жара и солнце?", – написали пользователи.

Ранее Собчак оценила внешний вид Татьяны Брухуновой в полмиллиона рублей.
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