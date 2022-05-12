https://ria.ru/20220512/sobchak-1788078676.html

Собчак похвалилась своим загородным домом

Собчак похвалилась своим загородным домом - РИА Новости, 12.05.2022

Собчак похвалилась своим загородным домом

Ксения Собчак в социальных сетях похвалилась своим загородным домом. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:56

2022-05-12T11:56

2022-05-12T11:56

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ксения собчак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях похвалилась своим загородным домом.Также Собчак добавила, что одни из самых важных вещей в ее доме – это маркиза (тканевые навесы в виде выдвижных конструкций) и пергола (деревянный навес с вьющимися растениями). Таким образом, на участке можно будет отдохнуть в прохладе.В комментариях пошутили, что из-за холодной погоды тень на участке может не пригодиться.Ранее Собчак оценила внешний вид Татьяны Брухуновой в полмиллиона рублей.

https://ria.ru/20220428/sobchak-1785886180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес