https://ria.ru/20220512/sobchak-1788078676.html
Собчак похвалилась своим загородным домом
Собчак похвалилась своим загородным домом - РИА Новости, 12.05.2022
Собчак похвалилась своим загородным домом
Ксения Собчак в социальных сетях похвалилась своим загородным домом. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:56
2022-05-12T11:56
2022-05-12T11:56
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях похвалилась своим загородным домом.Также Собчак добавила, что одни из самых важных вещей в ее доме – это маркиза (тканевые навесы в виде выдвижных конструкций) и пергола (деревянный навес с вьющимися растениями). Таким образом, на участке можно будет отдохнуть в прохладе.В комментариях пошутили, что из-за холодной погоды тень на участке может не пригодиться.Ранее Собчак оценила внешний вид Татьяны Брухуновой в полмиллиона рублей.
https://ria.ru/20220428/sobchak-1785886180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес
Собчак похвалилась своим загородным домом
Собчак похвалилась своим загородным домом с маркизой и перголами
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях похвалилась своим загородным домом.
"Стройка в самом разгаре и скоро уже все будет готово", – заявила ведущая.
Также Собчак добавила, что одни из самых важных вещей в ее доме – это маркиза (тканевые навесы в виде выдвижных конструкций) и пергола (деревянный навес с вьющимися растениями). Таким образом, на участке можно будет отдохнуть в прохладе.
В комментариях пошутили, что из-за холодной погоды тень на участке может не пригодиться.
"Май нынче не тот, впору вязаный трикотаж покупать", "В прохладе и тени? В Подмосковье бывает жара и солнце?", – написали пользователи.
Ранее Собчак оценила
внешний вид Татьяны Брухуновой в полмиллиона рублей.