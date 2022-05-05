https://ria.ru/20220505/sobchak-1786936016.html

Собчак оценила образ Брухуновой на полмиллиона рублей

Собчак оценила образ Брухуновой на полмиллиона рублей - РИА Новости, 05.05.2022

Собчак оценила образ Брухуновой на полмиллиона рублей

Ксения Собчак в социальных сетях разобрала внешний вид Татьяны Брухуновой на недавней фотографии. Судя по стоимости одежды из онлайн-магазинов, общий "весенний... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:30

2022-05-05T11:30

2022-05-05T11:30

шоубиз

знаменитости

татьяна брухунова

ксения собчак

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738901215_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6a857efdc6ccc65bff8a5214759a34f9.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях разобрала внешний вид Татьяны Брухуновой на недавней фотографии. Судя по стоимости одежды из онлайн-магазинов, общий "весенний образ" обошелся супруге Евгения Петросяна в полмиллиона рублей.Среди составляющих образа Собчак отметила сумку Prada за 315 тысяч рублей, туфли этого же бренда за 98 тысяч, очки Ulyana Sergeenko за 45 тысяч, брошь Saint Laurent за 39 700 и носки Gucci за 16 тысяч рублей.В комментариях мнения разделились. Некоторые подписчики решили, что наряд выглядит стильно.Другие подписчики решили, что Брухунова выглядит старомодно.Брухунова регулярно сталкивается с критикой и сплетнями о себе. Недавно поклонники заподозрили ее во второй беременности. Татьяна прокомментировала эту информацию неоднозначно.

https://ria.ru/20210913/petrosyan-1749817644.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, татьяна брухунова, ксения собчак, шоу-бизнес