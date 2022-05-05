https://ria.ru/20220505/sobchak-1786936016.html
Собчак оценила образ Брухуновой на полмиллиона рублей
Собчак оценила образ Брухуновой на полмиллиона рублей - РИА Новости, 05.05.2022
Собчак оценила образ Брухуновой на полмиллиона рублей
Ксения Собчак в социальных сетях разобрала внешний вид Татьяны Брухуновой на недавней фотографии. Судя по стоимости одежды из онлайн-магазинов, общий "весенний... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:30
2022-05-05T11:30
2022-05-05T11:30
шоубиз
знаменитости
татьяна брухунова
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях разобрала внешний вид Татьяны Брухуновой на недавней фотографии. Судя по стоимости одежды из онлайн-магазинов, общий "весенний образ" обошелся супруге Евгения Петросяна в полмиллиона рублей.Среди составляющих образа Собчак отметила сумку Prada за 315 тысяч рублей, туфли этого же бренда за 98 тысяч, очки Ulyana Sergeenko за 45 тысяч, брошь Saint Laurent за 39 700 и носки Gucci за 16 тысяч рублей.В комментариях мнения разделились. Некоторые подписчики решили, что наряд выглядит стильно.Другие подписчики решили, что Брухунова выглядит старомодно.Брухунова регулярно сталкивается с критикой и сплетнями о себе. Недавно поклонники заподозрили ее во второй беременности. Татьяна прокомментировала эту информацию неоднозначно.
https://ria.ru/20210913/petrosyan-1749817644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, татьяна брухунова, ксения собчак, шоу-бизнес
Собчак оценила образ Брухуновой на полмиллиона рублей
Собчак оценила весенний образ Брухуновой на полмиллиона рублей
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях разобрала внешний вид Татьяны Брухуновой на недавней фотографии. Судя по стоимости одежды из онлайн-магазинов, общий "весенний образ" обошелся супруге Евгения Петросяна в полмиллиона рублей.
Среди составляющих образа Собчак отметила сумку Prada за 315 тысяч рублей, туфли этого же бренда за 98 тысяч, очки Ulyana Sergeenko за 45 тысяч, брошь Saint Laurent за 39 700 и носки Gucci за 16 тысяч рублей.
В комментариях мнения разделились. Некоторые подписчики решили, что наряд выглядит стильно.
"Классный образ, мне нравится!", "Таня супер, очень интересная", "У женщины на фото есть свой стиль. Как кому нравится, так и одевается", – отметили пользователи.
Другие подписчики решили, что Брухунова выглядит старомодно.
"Нет стиля, просто напялено все подряд", "Такой стиль ей не идет, старит", "Ну, можно же за такие деньги одежду себе более элегантную подобрать", – написали в комментариях.
Брухунова регулярно сталкивается с критикой и сплетнями о себе. Недавно поклонники заподозрили ее во второй беременности. Татьяна прокомментировала
эту информацию неоднозначно.