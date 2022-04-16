https://ria.ru/20220416/brukhunova-1783782152.html

Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности

Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности - РИА Новости, 16.04.2022

Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности

Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности, которые появились в социальных сетях. Поводом для домыслов стала недавняя фотография супруги Евгения... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:46

2022-04-16T22:46

2022-04-16T22:46

шоубиз

знаменитости

татьяна брухунова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности, которые появились в социальных сетях. Поводом для домыслов стала недавняя фотография супруги Евгения Петросяна в театре, на которой пользователи рассмотрели округлившийся живот женщины.В интернете не в первый раз подозревают жену юмориста во второй беременности. Однако ранее Брухунова отвечала на слухи более категорично.В марте 2020 года у пары родился сын Ваган. Ради отношений со своей помощницей Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.

https://ria.ru/20210913/petrosyan-1749817644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, татьяна брухунова, шоу-бизнес