Рейтинг@Mail.ru
Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220416/brukhunova-1783782152.html
Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности
Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности - РИА Новости, 16.04.2022
Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности
Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности, которые появились в социальных сетях. Поводом для домыслов стала недавняя фотография супруги Евгения... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:46
2022-04-16T22:46
шоубиз
знаменитости
татьяна брухунова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577539033_0:171:658:541_1920x0_80_0_0_65801d6a39c6eb33382893ca38e4aa71.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности, которые появились в социальных сетях. Поводом для домыслов стала недавняя фотография супруги Евгения Петросяна в театре, на которой пользователи рассмотрели округлившийся живот женщины.В интернете не в первый раз подозревают жену юмориста во второй беременности. Однако ранее Брухунова отвечала на слухи более категорично.В марте 2020 года у пары родился сын Ваган. Ради отношений со своей помощницей Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
https://ria.ru/20210913/petrosyan-1749817644.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577539033_0:155:658:649_1920x0_80_0_0_7e43c75bc72b8cfcf7c32f073d32a248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, татьяна брухунова, шоу-бизнес
22:46 16.04.2022
 
Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности

Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности одной фразой

© Фото : @bruhunovaCупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком
Cупруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прогулки с ребенком - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : @bruhunova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Татьяна Брухунова ответила на слухи о беременности, которые появились в социальных сетях. Поводом для домыслов стала недавняя фотография супруги Евгения Петросяна в театре, на которой пользователи рассмотрели округлившийся живот женщины.

"Вот так новости подъехали", – неоднозначно написала Татьяна.

В интернете не в первый раз подозревают жену юмориста во второй беременности. Однако ранее Брухунова отвечала на слухи более категорично.
"Для любопытных Варвар – я не в положении. Я просто толстая!" – шутливо говорила Татьяна.
В марте 2020 года у пары родился сын Ваган. Ради отношений со своей помощницей Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября 2021, 12:18Шоубиз
"Я не бычок": Петросян высказался о возможном уходе от Брухуновой
 
ШоубизЗнаменитостиТатьяна БрухуноваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала