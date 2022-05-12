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Главы МИД России, Армении и Азербайджана встретились в Душанбе

Главы МИД России, Армении и Азербайджана встретились в Душанбе - РИА Новости, 12.05.2022

Главы МИД России, Армении и Азербайджана встретились в Душанбе

Трехсторонняя встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна проходит в Душанбе. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T20:12

2022-05-12T20:12

2022-05-12T20:12

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снг

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ДУШАНБЕ, 12 мая - РИА Новости. Трехсторонняя встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна проходит в Душанбе.Лавров в начале встречи поблагодарил Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна за то, что те откликнулись на предложение российской стороны "воспользоваться участием СМИД СНГ для проведения встречи на троих, что позволит продолжить совместную работу по мониторингу выполнения трёхсторонних заявлений", которые ранее были приняты на высшем уровне."Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания", - сказал Лавров.По его словам, Москва заинтересована в повышении доверия между сторонами и создании условий для полноценной армяно-азербайджанской нормализации."Я рассчитываю, что сегодняшняя встреча позволит продвинуться по пути, который был начертан нашими руководителями", - сказал он.Глава МИД Азербайджана Байрамов в своём вступительном слове отметил, что данная встреча "является хорошей возможностью обсудить прогресс, который может быть достигнут".Байрамов при этом выразил сожаление в связи с тем, что "пока не удалось достичь прогресса в работе по открытию транспортных коммуникаций"."Знаю, что контакты между коллегами продолжаются. И считаем, что есть хорошая перспектива, хорошая возможность добиться результата и добиться исполнения трёхсторонних заявлений полностью", - сказал он.Глава МИД Азербайджана продолжил: "В последнее время у нас были достаточно интенсивные контакты с точки зрения запуска процесса делимитации государственной границы. Считаю, что есть хорошие наработки, понимание с точки зрения состава и репрезентативности сторон в комиссии по вопросам делимитации, и также считаю, что в ближайшее время можно будет как минимум запустить данный процесс"."Со своей стороны мы готовы начать работу над мирным договором и считаем, что сегодняшняя встреча, продолжение контактов положительно скажутся на продолжении дискуссии на эту тему", - сказал Байрамов.Мирзоян в начале встречи отметил, что Армения была и остаётся привержена исполнению всех договорённостей и заявлений между лидерами трёх стран."Мы готовы продолжать все работы по действующим форматам: по открытию коммуникаций экономических инфраструктур в регионе, и по мирному договору или, как его наверное правильнее назвать, договор по нормализации отношений, установлению отношений, и по решению всех остающихся проблем, включая гуманитарные, освобождению военнопленных и других проблем, которые остаются нерешенными", - сказал глава армянского МИД.Согласно сообщению МИД Армении, в ходе встречи Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, касающуюся обеспечения гарантий безопасности и прав карабахских армян, а также статуса Нагорного Карабаха в рамках всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта."Министр иностранных дел Армении также подчеркнул необходимость немедленного решения гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной (эскалацией конфликта осенью 2020 года – ред.), в том числе возвращения на родину армянских военнопленных", - заявили в МИД Армении.До этого Лавров провёл отдельные встречи с коллегами из Азербайджана и Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220512/vizit-1788141782.html

https://ria.ru/20220511/ssha-1788005208.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, азербайджан, россия, сергей лавров, джейхун байрамов, арарат мирзоян, снг, душанбе