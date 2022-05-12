14:18 12.05.2022 (обновлено: 14:20 12.05.2022)
В Степанакерте без вести пропала россиянка
Проживающая в Степанакерте россиянка Ольга Санникова пропала без вести
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе
Прохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Проживающая в Степанакерте гражданка РФ Ольга Санникова пропала без вести, ее ищут уже два дня, сообщили в МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Проживающая в Степанакерте гражданка Российской Федерации Ольга Санникова пропала без вести на прибрежной территории реки Каркар 9 мая. Информация об этом поступила в МВД и госслужбу по чрезвычайным ситуациям 10 мая", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсетях.
Отмечается, что уже два дня сотрудники полиции и спасатели проводят поисково-спасательные работы по периметру реки. МВД непризнанной республики просит обратиться в полицию при наличии информации о гражданке РФ.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.