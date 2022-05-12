https://ria.ru/20220512/stepanakert-1788118491.html

В Степанакерте без вести пропала россиянка

В Степанакерте без вести пропала россиянка - РИА Новости, 12.05.2022

В Степанакерте без вести пропала россиянка

Проживающая в Степанакерте гражданка РФ Ольга Санникова пропала без вести, ее ищут уже два дня, сообщили в МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:18

2022-05-12T14:18

2022-05-12T14:20

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степанакерт

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ЕРЕВАН, 12 мая – РИА Новости. Проживающая в Степанакерте гражданка РФ Ольга Санникова пропала без вести, ее ищут уже два дня, сообщили в МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики."Проживающая в Степанакерте гражданка Российской Федерации Ольга Санникова пропала без вести на прибрежной территории реки Каркар 9 мая. Информация об этом поступила в МВД и госслужбу по чрезвычайным ситуациям 10 мая", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсетях.Отмечается, что уже два дня сотрудники полиции и спасатели проводят поисково-спасательные работы по периметру реки. МВД непризнанной республики просит обратиться в полицию при наличии информации о гражданке РФ.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220511/zaderzhanie-1787885087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, нагорно-карабахская республика, степанакерт