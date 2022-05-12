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Во Владивостоке завели дело из-за порчи памятника Зорге - РИА Новости, 12.05.2022
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Во Владивостоке завели дело из-за порчи памятника Зорге
Во Владивостоке завели дело из-за порчи памятника Зорге - РИА Новости, 12.05.2022
Во Владивостоке завели дело из-за порчи памятника Зорге
Уголовное дело о вандализме возбуждено после того, как неизвестные облили красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке, сообщил... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T08:22
2022-05-12T09:16
происшествия
рихард зорге
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело о вандализме возбуждено после того, как неизвестные облили красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.По данным приморского отделения "Единой России", накануне Дня Победы местные жители сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской. Монумент отчистили."В полицию поступила информация о том, что неизвестные облили краской памятник Рихарду Зорге. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия и личностей граждан, причастных к инциденту. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм)", - сообщил собеседник.Он отметил, что граждан, ставших свидетелями инцидента, просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Владивостоку по телефону +7 (423) 249-09-24, либо по номеру 02/102. Также в полиции уточнили, что работники администрации муниципалитета сразу привели мемориал в надлежащий вид.Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, Герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий.Зорге был связан с Владивостоком, дважды был в этом городе (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944-го советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.
https://ria.ru/20151004/1295502977.html
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происшествия, рихард зорге, владивосток
08:22 12.05.2022 (обновлено: 09:16 12.05.2022)
 
Во Владивостоке завели дело из-за порчи памятника Зорге

Дело о вандализме завели после того, как памятник Зорге во Владивостоке облили краской

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело о вандализме возбуждено после того, как неизвестные облили красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
По данным приморского отделения "Единой России", накануне Дня Победы местные жители сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской. Монумент отчистили.
"В полицию поступила информация о том, что неизвестные облили краской памятник Рихарду Зорге. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия и личностей граждан, причастных к инциденту. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм)", - сообщил собеседник.
Он отметил, что граждан, ставших свидетелями инцидента, просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Владивостоку по телефону +7 (423) 249-09-24, либо по номеру 02/102. Также в полиции уточнили, что работники администрации муниципалитета сразу привели мемориал в надлежащий вид.
Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, Герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий.
Восьмилетний Рихард Зорге с отцом на фото из семейного архива - РИА Новости, 1920, 04.10.2015
4 октября 2015, 10:00
Рихард Зорге: блестящий разведчик, влиятельный журналистСтрана узнала о Рихарде Зорге только во время "оттепели", когда тогдашний руководитель СССР Никита Хрущев увидел художественный фильм французского кинорежиссера Ива Чампли "Кто вы, доктор Зорге?", рассказывает Сергей Варшавчик.
Зорге был связан с Владивостоком, дважды был в этом городе (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.
Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.
Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944-го советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.
Советский разведчик Рихард Зорге - РИА Новости, 1920, 04.10.2015
4 октября 2015, 10:00
Биография Рихарда Зорге4 октября 2015 года исполняется 120 лет со дня рождения советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге.
 
ПроисшествияРихард ЗоргеВладивосток
 
 
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