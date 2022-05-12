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Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге - РИА Новости, 12.05.2022
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Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге
Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге - РИА Новости, 12.05.2022
Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге
Во Владивостоке вандалы облили красной краской памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, сообщает приморское отделение "Единой России". РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T04:01
2022-05-12T11:43
рихард зорге
владивосток
ссср
япония
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Во Владивостоке вандалы облили красной краской памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, сообщает приморское отделение "Единой России".Оттереть краску сразу не получилось, и активисты отделения привели памятник в порядок с помощью ацетона и других растворителей.Зорге — резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, Герой Советского Союза. Памятник в сквере его имени во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года. Автор скульптуры — Илья Топчий.Зорге был связан с Владивостоком, дважды бывал в этом городе (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на Пушкинской улице — связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, а осенью 1941-го сообщил, что Япония не будет нападать на Советский Союз, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.Группу Зорге схватили 18 октября 1941 года, а 7 ноября 1944-го казнили. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.
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рихард зорге, владивосток, ссср, япония, происшествия, россия
04:01 12.05.2022 (обновлено: 11:43 12.05.2022)
 
Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге

Во Владивостоке облили красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Во Владивостоке вандалы облили красной краской памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, сообщает приморское отделение "Единой России".

"Накануне Дня Победы жители улицы Проспект 100-летия Владивостока сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской", — говорится в публикации.

Оттереть краску сразу не получилось, и активисты отделения привели памятник в порядок с помощью ацетона и других растворителей.
Зорге — резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, Герой Советского Союза. Памятник в сквере его имени во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года. Автор скульптуры — Илья Топчий.
Зорге был связан с Владивостоком, дважды бывал в этом городе (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на Пушкинской улице — связник Анатолий Черняков.
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Вандалы обрызгали краской памятник на кладбище советских воинов в Скуодасе
Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, а осенью 1941-го сообщил, что Япония не будет нападать на Советский Союз, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.
Группу Зорге схватили 18 октября 1941 года, а 7 ноября 1944-го казнили. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.
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