https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788028797.html

Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге

Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге - РИА Новости, 12.05.2022

Во Владивостоке облили краской памятник разведчику Зорге

Во Владивостоке вандалы облили красной краской памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, сообщает приморское отделение "Единой России". РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T04:01

2022-05-12T04:01

2022-05-12T11:43

рихард зорге

владивосток

ссср

япония

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/42/1560874269_0:38:2666:1538_1920x0_80_0_0_78c5f9b503330d450b0570c469af0ead.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Во Владивостоке вандалы облили красной краской памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, сообщает приморское отделение "Единой России".Оттереть краску сразу не получилось, и активисты отделения привели памятник в порядок с помощью ацетона и других растворителей.Зорге — резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, Герой Советского Союза. Памятник в сквере его имени во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года. Автор скульптуры — Илья Топчий.Зорге был связан с Владивостоком, дважды бывал в этом городе (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на Пушкинской улице — связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, а осенью 1941-го сообщил, что Япония не будет нападать на Советский Союз, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.Группу Зорге схватили 18 октября 1941 года, а 7 ноября 1944-го казнили. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787885372.html

https://ria.ru/20220511/pamyatnik-1787848759.html

владивосток

ссср

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рихард зорге, владивосток, ссср, япония, происшествия, россия