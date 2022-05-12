16:53 12.05.2022 (обновлено: 17:34 12.05.2022)
Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии
Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за решения о памятниках
Здание посольства России в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российское посольство выступило с протестом из-за решения сейма Латвии, позволяющего снести памятник освободителям Риги. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.
Дипломаты направили в латвийский МИД ноту, в которой выразили возмущение тем, что парламент прибалтийской республики в одностороннем порядке прекратил действие статьи 13 межправительственного cоглашения от 1994 года об охране памятников советским воинам.
"Этот вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе положений самого этого договора", — говорится в заявлении.
Перед Днем Победы в Латвии развернулась мощная антироссийская кампания, но, несмотря на это, 9 Мая к памятнику освободителям Риги принесли море цветов. На следующее утро городские власти решили сгрести букеты трактором, но рижане снова принесли цветы и зажгли свечи. По словам посла Михаила Ванина, руководство Латвии "испугалось масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям".
Снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 говорится, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".