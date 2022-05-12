https://ria.ru/20220512/nota-1788167914.html

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии - РИА Новости, 12.05.2022

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Латвии

Российское посольство выступило с протестом из-за решения сейма Латвии, позволяющего снести памятник освободителям Риги. Об этом говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:53

2022-05-12T16:53

2022-05-12T17:34

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российское посольство выступило с протестом из-за решения сейма Латвии, позволяющего снести памятник освободителям Риги. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.Дипломаты направили в латвийский МИД ноту, в которой выразили возмущение тем, что парламент прибалтийской республики в одностороннем порядке прекратил действие статьи 13 межправительственного cоглашения от 1994 года об охране памятников советским воинам."Этот вероломный, ничем не оправданный шаг не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований и является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе положений самого этого договора", — говорится в заявлении.Перед Днем Победы в Латвии развернулась мощная антироссийская кампания, но, несмотря на это, 9 Мая к памятнику освободителям Риги принесли море цветов. На следующее утро городские власти решили сгрести букеты трактором, но рижане снова принесли цветы и зажгли свечи. По словам посла Михаила Ванина, руководство Латвии "испугалось масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям".Снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года. В статье 13 говорится, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".

https://ria.ru/20220512/latviya-1788158851.html

https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788124979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, латвия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), рига, день победы, посольство рф в латвии