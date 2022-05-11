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Россиянам напомнили о длинных выходных в июне - РИА Новости, 11.05.2022
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Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне - РИА Новости, 11.05.2022
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
В июне жителей России ждут трехдневные выходные — с 11 по 13 число, следует из производственного календаря на 2022 год. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:56
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общество
россия
день россии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В июне жителей России ждут трехдневные выходные — с 11 по 13 число, следует из производственного календаря на 2022 год.День России, который празднуют 12 июня, относится к нерабочим праздничным дням. В этом году он выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник также станет выходным.Рабочая неделя начнется во вторник и продлится четыре дня.Нерабочий праздничный день не может стать причиной для снижения зарплаты работника, получающего оклад, напоминали в Роструде. Помимо этого, сотрудникам, которым оклад не установлен, необходимо выплачивать дополнительное вознаграждение за нерабочий праздничный день, в который их не привлекали к работе.
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общество, россия, день россии
09:56 11.05.2022 (обновлено: 10:47 11.05.2022)
 
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 11 по 13 июня по случаю Дня России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Манежной площади
Отдыхающие на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на Манежной площади
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В июне жителей России ждут трехдневные выходные — с 11 по 13 число, следует из производственного календаря на 2022 год.
День России, который празднуют 12 июня, относится к нерабочим праздничным дням. В этом году он выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник также станет выходным.
Рабочая неделя начнется во вторник и продлится четыре дня.
Нерабочий праздничный день не может стать причиной для снижения зарплаты работника, получающего оклад, напоминали в Роструде. Помимо этого, сотрудникам, которым оклад не установлен, необходимо выплачивать дополнительное вознаграждение за нерабочий праздничный день, в который их не привлекали к работе.
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