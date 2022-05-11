https://ria.ru/20220511/vykhodnye-1787837117.html

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне - РИА Новости, 11.05.2022

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

В июне жителей России ждут трехдневные выходные — с 11 по 13 число, следует из производственного календаря на 2022 год. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:56

2022-05-11T09:56

2022-05-11T10:47

общество

россия

день россии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В июне жителей России ждут трехдневные выходные — с 11 по 13 число, следует из производственного календаря на 2022 год.День России, который празднуют 12 июня, относится к нерабочим праздничным дням. В этом году он выпадает на воскресенье, поэтому следующий за ним понедельник также станет выходным.Рабочая неделя начнется во вторник и продлится четыре дня.Нерабочий праздничный день не может стать причиной для снижения зарплаты работника, получающего оклад, напоминали в Роструде. Помимо этого, сотрудникам, которым оклад не установлен, необходимо выплачивать дополнительное вознаграждение за нерабочий праздничный день, в который их не привлекали к работе.

https://ria.ru/20220507/krym-1787372743.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, день россии