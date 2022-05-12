https://ria.ru/20220512/otdykh-1788115606.html

Как отдыхаем в июне 2022: праздники и календарь нерабочих дней

Выходные дни в июне 2022 в России: как отдыхаем по официальному календарю

Как отдыхаем в июне 2022: праздники и календарь нерабочих дней

Выходные в июне 2022 года: как россияне будут отдыхать в первый месяц лета, на какой день недели придется День России, будет ли официальный перенос праздничного РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T15:19

2022-05-12T15:19

2022-05-12T15:25

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Выходные в июне 2022 года: как россияне будут отдыхать в первый месяц лета, на какой день недели придется День России, будет ли официальный перенос праздничного дня на рабочий, производственный календарь с нормами рабочего времени в июне - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в июне 2022В июне россиян ожидает государственный праздник - День России, поэтому выходных дней в этом месяце будет больше. В этом году он выпадает на воскресенье и будет перенесен на ближайший рабочий день.Выходные дниВсего в июне 2022 года будет 9 выходных дней из 30 календарных, включая один дополнительный, который приходится на праздник:Следует обратить внимание, что 10 июня не является предпраздничным днем, поэтому рабочие часы не сокращаются.Переносы выходных днейСогласно статье 112 Трудового кодекса РФ, если государственный праздник выпадает на выходной, он переносится на следующий за ним рабочий день. В июне 2022 года жители нашей страны, работающие по пяти- или шестидневной неделе, будут отдыхать три дня подряд: 11, 12 и 13 числа. Те, кому все же придется работать, должны получить повышенную оплату труда, эта норма касается всех нерабочих праздничных дней.12 июняИз всех государственных праздников 12 июня считается самым молодым. Его появление связано с принятием Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года. 25 мая 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем и с 1992 года он стал отмечаться как государственный праздник.День РоссииВ этот день в стране проходят массовые мероприятия: экскурсии, праздничные концерты, фестивали, ярмарки и выставки, а улицы городов украшают флагами. Главные торжественные мероприятия проходят в Москве: президент Российской Федерации выступает с торжественным обращением к гражданам страны и награждает деятелей науки, литературы и искусства за выдающиеся достижения. Ежегодный концерт на Красной площади завершается грандиозным салютом.Производственный календарьПроизводственный календарь ежегодно утверждается правительством РФ и включает в себя информацию о рабочих, праздничных и выходных днях. Он необходим для бухгалтеров, рабочих отдела кадров для расчета зарплаты и отпускных, простые сотрудники могут в соответствии с ним планировать отпуск, чтобы не потерять в оплате.Сколько рабочих днейВ июне 2022 года всего 21 рабочий день при пятидневной рабочей неделе.Норма рабочего времени в июнеПродолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю (согласно статье 91 ТК РФ), но есть категории работников, для которых устанавливается сокращенное количество часов (ст. 92 ТК РФ).Норма часов на июнь в этом году:Когда выгодно взять отпуск в июнеЧем меньше в месяце рабочих дней, тем он менее выгоден для отпуска, так как размер отпускного пособия будет меньше. В этом году наиболее подходящими являются следующие месяцы: март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.Так как на июнь приходится 21 рабочий день, этот месяц хорошо подходит для того, чтобы взять отпуск и хорошо отдохнуть при комфортной погоде.

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/1787737287.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/otdykh-1787281190.html

https://ria.ru/20220508/zagruzhennost-1787460051.html

https://ria.ru/20220507/ekoturizm-1785998452.html

https://realty.ria.ru/20220506/velosipedisty-1786997456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, отдых, день россии, работа