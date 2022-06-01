https://ria.ru/20220601/rossiya-1792393660.html

Независимая и суверенная: День России, суть и история праздника

День России 2022: официальная дата 12 июня, история праздника и традиции

Независимая и суверенная: День России, суть и история праздника

День России — официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. В чем его суть, история возникновения, сколько лет... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:03

2022-06-01T16:03

2022-06-01T16:04

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. День России — официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. В чем его суть, история возникновения, сколько лет существует, почему граждане нашей страны отмечают День России именно 12-го числа каждый год, в том числе в 2022 - в материале РИА Новости.День РоссииДень России - один из самых молодых государственных праздников. Сначала он назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете России и только с 2002 года обрел свое нынешнее название.Дата праздникаОтмечают День России 12 июня, в 2022 году он приходится на воскресенье, поэтому россиян, работающих по пяти- или шестидневной неделе, ждут три выходных дня подряд: 11, 12, 13 июня. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, если государственный праздник выпадает на выходной, он переносится на следующий за ним рабочий день. Те, кому все же придется работать, должны получить повышенную оплату труда, эта норма действует для всех нерабочих праздничных дней.ИсторияИменно 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой провозглашалось равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории. Ровно через год в этот день были проведены президентские выборы, на которых в первом же туре победил Борис Ельцин, который и закрепил название (День принятия декларации о государственном суверенитете России) и статус праздника специальным указом 2 июня 1994 года. В 1995 году 12 июня прошли первые торжественные мероприятия. В 1996 году на Васильевском спуске состоялся первый грандиозный концерт, а в 1998 году президент в телеобращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России, что и было официально сделано в 2002 году.ТрадицииВ каждом регионе проходят свои торжественные мероприятия, но есть и те, которые с стали традиционными: с 1995 года в этот день в Кремле глава государства традиционно вручает государственные премии в области науки, технологий, литературы и искусства. С 2001 года было положено начало обязательным салютам, завершающим большой концерт на Красной площади. Также в этот день ежегодно, начиная с 2007 года, проходит молодежная патриотическая акция "Российская ленточка", в рамках которой активисты раздают ленточки с триколором всем желающим.Что празднуетсяВ этот день было принято новое название нашей страны - Российская Федерация (Россия), Декларация о государственном суверенитете дала отсчет истории государства, которое основано на гражданских свободах и верховенстве закона. Сейчас этот день наполнен духом патриотизма, 12 июня граждане празднуют национальное единение народа России, общую ответственность за настоящее и будущее страны.Некоторые ошибочно называют этот день Днем независимости, но начало независимости России было положено еще в 862 году, когда, в соответствии с древнерусскими летописями, были призваны варяги во главе с Рюриком. Даже во времена ордынского ига наша страна не утрачивала независимость полностью, а после стояния на Угре там более.Несмотря на то, что в словарях слова "независимость" и "суверенитет" считаются синонимами, не все независимые государства суверенны (способны самостоятельно принимать решения). РСФСР в составе СССР была независима, но не суверенна, так как республиканские законы были подчинены союзным. В 1990 году, 12 июня, Российская Федерация получила суверенитет.Как отмечают в РоссииТрадиционно в этот день по всей стране проходят массовые мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы, фестивали. Улицы украшают флагами и другой патриотической символикой. Например, в Уфе на 12 июня выпадает еще два торжества: День города и 268-летие национального героя Салавата Юлаева, на этот день в 2022 году намечено открытие парка Кашкадан после долгой реконструкции, в котором и пройдут все основные торжества. В Нижнем Новгороде к празднику приурочен фестиваль "Столица закатов", который начнется на площади Минина и Пожарского 11 июня, 12-го числа будет организован большой концерт с участием звезд эстрады. Хабаровская филармония в рамках празднования Дня России проведет интерактивную патриотическую программу для детей младшего и среднего школьного возраста.В Москве пройдут народные гуляния, будут организованы развлекательные программы, патриотические мероприятия, традиционный концерт на Васильевском спуске. Праздничный день завершится торжественным фейерверком в 22-00.

https://radiosputnik.ria.ru/20190612/1555497682.html

https://ria.ru/20130612/942565882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, рсфср, ссср, день россии