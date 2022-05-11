https://ria.ru/20220511/ukraina-1787921258.html
Украина лишилась почти пяти миллионов рабочих мест
Украина лишилась почти пяти миллионов рабочих мест - РИА Новости, 11.05.2022
Украина лишилась почти пяти миллионов рабочих мест
Почти пять миллионов рабочих мест было потеряно на Украине на фоне экономических потрясений и роста числа беженцев, говорится в докладе Международной... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:06
2022-05-11T15:06
2022-05-11T15:06
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. Почти пять миллионов рабочих мест было потеряно на Украине на фоне экономических потрясений и роста числа беженцев, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном в среду."Экономические потрясения в сочетании с массовым внутренним перемещением и потоками беженцев приводят к масштабным потерям в плане занятости и доходов. В нынешней ситуации активного конфликта, по оценкам МОТ, по сравнению с доконфликтной ситуацией было потеряно 4,8 миллиона рабочих мест, что составляет 30% доконфликтного уровня занятости на Украине", - говорится в сообщении организации.По оценкам МОТ, дальнейшая военная эскалация может привести к потере 7 миллионов, или 43,5%, рабочих мест.Отмечается, что кризис на Украине может также вызвать перебои с рабочей силой в соседних странах, главным образом в Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии и Словакии."Если военные действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены дольше оставаться в изгнании, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах и приведет к росту безработицы во многих из них", - говорится в докладе.Кроме того, отмечает МОТ, такие страны Центральной Азии, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, экономика которых зависит от денежных переводов из России, могут столкнуться с серьезными экономическими потерями."Эти четыре государства входят в первую десятку стран происхождения мигрантов в Российской Федерации, и многие из этих мигрантов отправляют значительную часть денежных переводов обратно в свои страны. Если военные действия и санкции против Российской Федерации приведут к потере рабочих мест для трудящихся-мигрантов в Российской Федерации и эти трудящиеся-мигранты вернутся в страны своего происхождения, это повлечет серьезные экономические потери в Центральной Азии в целом", - сообщается в докладе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/zasedanie-1787816358.html
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владимир путин, украина, россия, центральная азия
Украина лишилась почти пяти миллионов рабочих мест
МОТ: Украина лишилась почти 5 миллионов рабочих мест из-за гуманитарного кризиса
ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. Почти пять миллионов рабочих мест было потеряно на Украине на фоне экономических потрясений и роста числа беженцев, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном в среду.
"Экономические потрясения в сочетании с массовым внутренним перемещением и потоками беженцев приводят к масштабным потерям в плане занятости и доходов. В нынешней ситуации активного конфликта, по оценкам МОТ, по сравнению с доконфликтной ситуацией было потеряно 4,8 миллиона рабочих мест, что составляет 30% доконфликтного уровня занятости на Украине", - говорится в сообщении организации.
По оценкам МОТ, дальнейшая военная эскалация может привести к потере 7 миллионов, или 43,5%, рабочих мест.
Отмечается, что кризис на Украине
может также вызвать перебои с рабочей силой в соседних странах, главным образом в Венгрии
, Молдавии
, Польше
, Румынии
и Словакии
.
"Если военные действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены дольше оставаться в изгнании, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах и приведет к росту безработицы во многих из них", - говорится в докладе.
Кроме того, отмечает МОТ, такие страны Центральной Азии
, как Казахстан
, Киргизия
, Таджикистан
и Узбекистан
, экономика которых зависит от денежных переводов из России
, могут столкнуться с серьезными экономическими потерями.
"Эти четыре государства входят в первую десятку стран происхождения мигрантов в Российской Федерации, и многие из этих мигрантов отправляют значительную часть денежных переводов обратно в свои страны. Если военные действия и санкции против Российской Федерации приведут к потере рабочих мест для трудящихся-мигрантов в Российской Федерации и эти трудящиеся-мигранты вернутся в страны своего происхождения, это повлечет серьезные экономические потери в Центральной Азии в целом", - сообщается в докладе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.