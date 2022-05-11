https://ria.ru/20220511/ukraina-1787826382.html

Помощник Кадырова заявил о блокировании остатков ВСУ, выбитых из Рубежного

Помощник Кадырова заявил о блокировании остатков ВСУ, выбитых из Рубежного - РИА Новости, 11.05.2022

Помощник Кадырова заявил о блокировании остатков ВСУ, выбитых из Рубежного

Остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе "Заря", сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T08:36

2022-05-11T08:36

2022-05-11T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

россия

луганская народная республика

рамзан кадыров

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РУБЕЖНОЕ, 11 мая — РИА Новости. Остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе "Заря", сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов."Мы были все эти дни заняты блокированием завода "Заря". У нас была задача от левого фланга завода "Заря" до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод "Заря", — пояснил Алаудинов.Он уточнил, что Народная милиция ЛНР и бойцы спецназа "Ахмат" Чеченской Республики, совместно проводившие операцию, вышли к селу Воеводовка.О полном освобождении Рубежного глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 25 апреля. В свою очередь, Алаудинов 27 апреля уточнил, что под контролем украинских войск остается химический завод "Заря", который находится в пригороде.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/lnr-1787730583.html

https://ria.ru/20220508/oruzhie-1787550244.html

https://ria.ru/20220503/donbass-1786634730.html

донбасс

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, россия, луганская народная республика, рамзан кадыров