https://ria.ru/20220427/rubezhnoe-1785723289.html

В пригороде Рубежного под контролем ВСУ остался только химзавод

В пригороде Рубежного под контролем ВСУ остался только химзавод - РИА Новости, 27.04.2022

В пригороде Рубежного под контролем ВСУ остался только химзавод

Подразделения Чеченской Республики в городе Рубежное Луганской народной республики заняты зачисткой последней его части, освобожденной от украинских войск,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:01

2022-04-27T13:01

2022-04-27T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

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чеченская республика (чечня)

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 27 апр - РИА Новости. Подразделения Чеченской Республики в городе Рубежное Луганской народной республики заняты зачисткой последней его части, освобожденной от украинских войск, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 апреля написал в Telegram-канале о полном освобождении Рубежного."На данный момент на территории, которая была освобождена, в большей части квартир, домов остаются взрывчатые вещества, боеприпасы. И чтобы не получилась такая картина, что сейчас мирное население начнет сюда заезжать, чтобы они не подрывались, не погибали, нужно почистить, во-первых, весь жилой сектор от оружия, от взрывных устройств. Еще, кроме этого, надо посмотреть подвалы, чердаки, квартиры, чтобы за нашей спиной не остался противник", - пояснил Алаудинов. Также помощник главы Чечни уточнил, что районы, где идет зачистка, обстреливаются украинскими войсками из тяжелого вооружения, и добавил, что под контролем Киева в пригороде Рубежного остается только химический завод "Заря"."Вот конец города Рубежное, мы взяли эту территорию полностью… Завод находится чуть подальше от края (города – ред.) завод, который мы называем "Заря". Если у кого-то возникают вопросы, взята ли жилая зона, мы можем с вами дружно проехать и можем показать этот город от одного конца в другой", - рассказал Алаудинов, демонстрируя карту города Рубежное. Он уточнил, что украинские войска продолжают обстреливать город с направления подконтрольных им Лисичанска и Северодонецка."Да, нас обстреливают из Лисичанска, который находится туда дальше, и из Северодонецка. Обстрелы есть, потому что дальнобойные орудия, - да, они еще есть. А так вся территория (города Рубежное – ред.) под контролем", - пояснил помощник главы Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 года была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220424/rubezhnoe-1785217130.html

https://ria.ru/20220422/kontrol-1785030296.html

рубежное

россия

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рубежное, в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр