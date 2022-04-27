13:01 27.04.2022 (обновлено: 13:07 27.04.2022)
В пригороде Рубежного под контролем ВСУ остался только химзавод
Помощник Кадырова Алаудинов: Украина у Рубежного контролирует только химзавод "Заря"
Указатель на въезде в город Рубежное в ЛНР
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 27 апр - РИА Новости. Подразделения Чеченской Республики в городе Рубежное Луганской народной республики заняты зачисткой последней его части, освобожденной от украинских войск, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 апреля написал в Telegram-канале о полном освобождении Рубежного.
"На данный момент на территории, которая была освобождена, в большей части квартир, домов остаются взрывчатые вещества, боеприпасы. И чтобы не получилась такая картина, что сейчас мирное население начнет сюда заезжать, чтобы они не подрывались, не погибали, нужно почистить, во-первых, весь жилой сектор от оружия, от взрывных устройств. Еще, кроме этого, надо посмотреть подвалы, чердаки, квартиры, чтобы за нашей спиной не остался противник", - пояснил Алаудинов.
"Вот конец города Рубежное, мы взяли эту территорию полностью… Завод находится чуть подальше от края (города – ред.) завод, который мы называем "Заря". Если у кого-то возникают вопросы, взята ли жилая зона, мы можем с вами дружно проехать и можем показать этот город от одного конца в другой", - рассказал Алаудинов, демонстрируя карту города Рубежное. Он уточнил, что украинские войска продолжают обстреливать город с направления подконтрольных им Лисичанска и Северодонецка.
"Да, нас обстреливают из Лисичанска, который находится туда дальше, и из Северодонецка. Обстрелы есть, потому что дальнобойные орудия, - да, они еще есть. А так вся территория (города Рубежное – ред.) под контролем", - пояснил помощник главы Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 года была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.