https://ria.ru/20220425/ukraina-1785323541.html

Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР

Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 25.04.2022

Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР

Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освободили от украинских националистов, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:50

2022-04-25T14:50

2022-04-25T15:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

апти алаудинов

рубежное

луганская народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 25 апр — РИА Новости. Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освободили от украинских националистов, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Ответственный за Луганское направление советник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов", — написал он.По словам Кадырова, спецподразделения "Ахмат" вместе с разведподразделениями 2-го армейского корпуса атаковали последние позиции украинцев в городе.Рубежное — небольшой город на западе ЛНР. По данным на 2020 год, там проживали порядка 56 тысяч человек. В городе расположен завод "Заря" — лидирующее предприятие химической промышленности Украины, производившее, среди прочего, взрывчатые вещества и средства защиты растений. Бои за Рубежное шли с начала марта. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация: нет воды, света, газа, население прячется в подвалах. Кроме того, в начале апреля украинские националисты подорвали цистерну с азотной кислотой на территории завода "Заря", из-за чего произошел выброс отравляющих веществ.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220321/donbass-1779200369.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

рубежное

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, апти алаудинов, рубежное, луганская народная республика