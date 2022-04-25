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Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785323541.html
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 25.04.2022
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освободили от украинских националистов, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:50
2022-04-25T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
апти алаудинов
рубежное
луганская народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 25 апр — РИА Новости. Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освободили от украинских националистов, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Ответственный за Луганское направление советник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов", — написал он.По словам Кадырова, спецподразделения "Ахмат" вместе с разведподразделениями 2-го армейского корпуса атаковали последние позиции украинцев в городе.Рубежное — небольшой город на западе ЛНР. По данным на 2020 год, там проживали порядка 56 тысяч человек. В городе расположен завод "Заря" — лидирующее предприятие химической промышленности Украины, производившее, среди прочего, взрывчатые вещества и средства защиты растений. Бои за Рубежное шли с начала марта. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация: нет воды, света, газа, население прячется в подвалах. Кроме того, в начале апреля украинские националисты подорвали цистерну с азотной кислотой на территории завода "Заря", из-за чего произошел выброс отравляющих веществ.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220321/donbass-1779200369.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, апти алаудинов, рубежное, луганская народная республика
14:50 25.04.2022 (обновлено: 15:29 25.04.2022)
 
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР

Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов

© REUTERS / Chingis KondarovБойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / Chingis Kondarov
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 апр — РИА Новости. Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освободили от украинских националистов, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Ответственный за Луганское направление советник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов", — написал он.
По словам Кадырова, спецподразделения "Ахмат" вместе с разведподразделениями 2-го армейского корпуса атаковали последние позиции украинцев в городе.
"Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев. Поздравляю жителей города Рубежное с освобождением от преступного режима", — заключил глава Чечни.
Рубежное — небольшой город на западе ЛНР. По данным на 2020 год, там проживали порядка 56 тысяч человек. В городе расположен завод "Заря" — лидирующее предприятие химической промышленности Украины, производившее, среди прочего, взрывчатые вещества и средства защиты растений.
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Бои за Рубежное шли с начала марта. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация: нет воды, света, газа, население прячется в подвалах. Кроме того, в начале апреля украинские националисты подорвали цистерну с азотной кислотой на территории завода "Заря", из-за чего произошел выброс отравляющих веществ.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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