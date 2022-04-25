14:50 25.04.2022 (обновлено: 15:29 25.04.2022)
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 апр — РИА Новости. Город Рубежное в Луганской Народной Республике полностью освободили от украинских националистов, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Ответственный за Луганское направление советник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов", — написал он.
По словам Кадырова, спецподразделения "Ахмат" вместе с разведподразделениями 2-го армейского корпуса атаковали последние позиции украинцев в городе.
"Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев. Поздравляю жителей города Рубежное с освобождением от преступного режима", — заключил глава Чечни.
Бои за Рубежное шли с начала марта. В городе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация: нет воды, света, газа, население прячется в подвалах. Кроме того, в начале апреля украинские националисты подорвали цистерну с азотной кислотой на территории завода "Заря", из-за чего произошел выброс отравляющих веществ.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вчера, 08:00Запад очень напуган: Россия побеждает