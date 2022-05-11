21:38 11.05.2022 (обновлено: 22:24 11.05.2022)
США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан
США осуждают убийство журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия СудаковаНа территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. США решительно осуждают убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан и требуют оперативного расследования, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Корреспондентку телеканала Al Jazeera застрелили в палестинском городе Дженине, где она освещала рейд израильских войск.
"С разбитым сердцем мы решительно осуждаем убийство американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу. Расследование должно быть немедленным и тщательным. Виновные должны быть привлечены к ответу", - написал Прайс в Twitter.
Ее смерть он назвал вызовом свободе СМИ по всему миру. С осуждением случившегося ранее выступила официальный представитель Белого дом Карин Жан-Пьер.
Израильтяне и палестинцы возлагают друг на друга ответственность за убийство Абу Акле. Власти Израиля выдвинули версию, что журналистка могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней коллега сообщил, что рядом с ними перестрелок не было.