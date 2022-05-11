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США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 11.05.2022
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США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан
США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 11.05.2022
США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан
США решительно осуждают убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан и требуют оперативного расследования, заявил... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:38
2022-05-11T22:24
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. США решительно осуждают убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан и требуют оперативного расследования, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Корреспондентку телеканала Al Jazeera застрелили в палестинском городе Дженине, где она освещала рейд израильских войск."С разбитым сердцем мы решительно осуждаем убийство американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу. Расследование должно быть немедленным и тщательным. Виновные должны быть привлечены к ответу", - написал Прайс в Twitter.Ее смерть он назвал вызовом свободе СМИ по всему миру. С осуждением случившегося ранее выступила официальный представитель Белого дом Карин Жан-Пьер.Израильтяне и палестинцы возлагают друг на друга ответственность за убийство Абу Акле. Власти Израиля выдвинули версию, что журналистка могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней коллега сообщил, что рядом с ними перестрелок не было.
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в мире, карин жан-пьер, израиль, twitter
21:38 11.05.2022 (обновлено: 22:24 11.05.2022)
 
США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан

США осуждают убийство журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан

© РИА Новости / Алия СудаковаНа территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алия Судакова
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. США решительно осуждают убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан и требуют оперативного расследования, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Корреспондентку телеканала Al Jazeera застрелили в палестинском городе Дженине, где она освещала рейд израильских войск.
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"С разбитым сердцем мы решительно осуждаем убийство американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу. Расследование должно быть немедленным и тщательным. Виновные должны быть привлечены к ответу", - написал Прайс в Twitter.
Ее смерть он назвал вызовом свободе СМИ по всему миру. С осуждением случившегося ранее выступила официальный представитель Белого дом Карин Жан-Пьер.
Израильтяне и палестинцы возлагают друг на друга ответственность за убийство Абу Акле. Власти Израиля выдвинули версию, что журналистка могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней коллега сообщил, что рядом с ними перестрелок не было.
 
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