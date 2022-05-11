https://ria.ru/20220511/ssha-1788006883.html

США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан

США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 11.05.2022

США осудили убийство журналистки на Западном берегу реки Иордан

США решительно осуждают убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан и требуют оперативного расследования, заявил... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:38

2022-05-11T21:38

2022-05-11T22:24

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ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. США решительно осуждают убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан и требуют оперативного расследования, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Корреспондентку телеканала Al Jazeera застрелили в палестинском городе Дженине, где она освещала рейд израильских войск."С разбитым сердцем мы решительно осуждаем убийство американской журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу. Расследование должно быть немедленным и тщательным. Виновные должны быть привлечены к ответу", - написал Прайс в Twitter.Ее смерть он назвал вызовом свободе СМИ по всему миру. С осуждением случившегося ранее выступила официальный представитель Белого дом Карин Жан-Пьер.Израильтяне и палестинцы возлагают друг на друга ответственность за убийство Абу Акле. Власти Израиля выдвинули версию, что журналистка могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней коллега сообщил, что рядом с ними перестрелок не было.

https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html

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в мире, карин жан-пьер, израиль, twitter