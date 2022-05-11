Рейтинг@Mail.ru
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220511/prigozhina-1787971078.html
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей - РИА Новости, 11.05.2022
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей
Даная Пригожина в социальных сетях поделилась подробностями своей беременности с подписчиками. Отвечая на вопрос одного из них о выплатах, положенных для женщин РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:58
2022-05-11T17:58
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784447456_0:278:1206:956_1920x0_80_0_0_171d09d83e5fc439b5388ffa70dba322.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась подробностями своей беременности с подписчиками. Отвечая на вопрос одного из них о выплатах, положенных для женщин в ранние сроки, дочь продюсера призналась, что ей отказали в пособии. По словам девушки, причина – в высоких доходах родителей.Другой подписчик спросил, сколько денег тратит Пригожина в месяц. Девушка в ответ показала скриншот программы по учету расходов: на изображении видно, что за апрель она потратила более 28 тысяч рублей.Даная рассказала о беременности в апреле. Для Пригожиной ребенок станет первенцем.Девушка вышла замуж в марте. Ее отец не пришел на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.
https://ria.ru/20220201/vyplaty-1770396253.html
https://ria.ru/20220118/prigozhin-1768325945.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784447456_0:136:1206:1041_1920x0_80_0_0_99ccbd565bc6cc0a85005bd034b5328b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес
17:58 11.05.2022
 
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей

Беременной Данае Пригожиной отказали в пособии из-за высокого дохода родителей

© Даная Пригожина / ВконтактеДаная Пригожина
Даная Пригожина
© Даная Пригожина / Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась подробностями своей беременности с подписчиками. Отвечая на вопрос одного из них о выплатах, положенных для женщин в ранние сроки, дочь продюсера призналась, что ей отказали в пособии. По словам девушки, причина – в высоких доходах родителей.

"Мне во всем отказывают. Там же тоже люди сидят, не роботы же. Так и написали, что я не нуждаюсь в выплатах в связи с высокими доходами родителей. Несмотря на то, что я состою в браке, и это я и муж. Подавала три раза. Думаю, во всех выплатах откажут", – написала Даная.

Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 00:06
Материнский капитал и социальные выплаты выросли с 1 февраля
Другой подписчик спросил, сколько денег тратит Пригожина в месяц. Девушка в ответ показала скриншот программы по учету расходов: на изображении видно, что за апрель она потратила более 28 тысяч рублей.
Даная рассказала о беременности в апреле. Для Пригожиной ребенок станет первенцем.
Девушка вышла замуж в марте. Ее отец не пришел на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:21Шоубиз
Дочь Пригожина объявила о свадьбе
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала