https://ria.ru/20220511/prigozhina-1787971078.html

Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей

Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей - РИА Новости, 11.05.2022

Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей

Даная Пригожина в социальных сетях поделилась подробностями своей беременности с подписчиками. Отвечая на вопрос одного из них о выплатах, положенных для женщин РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:58

2022-05-11T17:58

2022-05-11T17:58

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась подробностями своей беременности с подписчиками. Отвечая на вопрос одного из них о выплатах, положенных для женщин в ранние сроки, дочь продюсера призналась, что ей отказали в пособии. По словам девушки, причина – в высоких доходах родителей.Другой подписчик спросил, сколько денег тратит Пригожина в месяц. Девушка в ответ показала скриншот программы по учету расходов: на изображении видно, что за апрель она потратила более 28 тысяч рублей.Даная рассказала о беременности в апреле. Для Пригожиной ребенок станет первенцем.Девушка вышла замуж в марте. Ее отец не пришел на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.

https://ria.ru/20220201/vyplaty-1770396253.html

https://ria.ru/20220118/prigozhin-1768325945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес