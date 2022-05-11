https://ria.ru/20220511/prigozhina-1787971078.html
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей - РИА Новости, 11.05.2022
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей
Даная Пригожина в социальных сетях поделилась подробностями своей беременности с подписчиками. Отвечая на вопрос одного из них о выплатах, положенных для женщин РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:58
2022-05-11T17:58
2022-05-11T17:58
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась подробностями своей беременности с подписчиками. Отвечая на вопрос одного из них о выплатах, положенных для женщин в ранние сроки, дочь продюсера призналась, что ей отказали в пособии. По словам девушки, причина – в высоких доходах родителей.Другой подписчик спросил, сколько денег тратит Пригожина в месяц. Девушка в ответ показала скриншот программы по учету расходов: на изображении видно, что за апрель она потратила более 28 тысяч рублей.Даная рассказала о беременности в апреле. Для Пригожиной ребенок станет первенцем.Девушка вышла замуж в марте. Ее отец не пришел на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.
https://ria.ru/20220201/vyplaty-1770396253.html
https://ria.ru/20220118/prigozhin-1768325945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Дочери Пригожина отказали в пособии из-за высокого дохода родителей
Беременной Данае Пригожиной отказали в пособии из-за высокого дохода родителей
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась подробностями своей беременности с подписчиками. Отвечая на вопрос одного из них о выплатах, положенных для женщин в ранние сроки, дочь продюсера призналась, что ей отказали в пособии. По словам девушки, причина – в высоких доходах родителей.
"Мне во всем отказывают. Там же тоже люди сидят, не роботы же. Так и написали, что я не нуждаюсь в выплатах в связи с высокими доходами родителей. Несмотря на то, что я состою в браке, и это я и муж. Подавала три раза. Думаю, во всех выплатах откажут", – написала Даная.
Другой подписчик спросил, сколько денег тратит Пригожина в месяц. Девушка в ответ показала скриншот программы по учету расходов: на изображении видно, что за апрель она потратила более 28 тысяч рублей.
Даная рассказала о беременности в апреле. Для Пригожиной ребенок станет первенцем.
Девушка вышла замуж в марте. Ее отец не пришел
на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.