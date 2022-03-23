https://ria.ru/20220323/prigozhin-1779648368.html
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери - РИА Новости, 23.03.2022
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае. Девушка вышла замуж несколько дней назад за мужчину по имени Евгений. Звездный продюсер не смог... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:48
2022-03-23T16:48
2022-03-23T16:48
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иосиф пригожин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае. Девушка вышла замуж несколько дней назад за мужчину по имени Евгений. Звездный продюсер не смог присутствовать на торжестве.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он отметил, что сделал молодоженам денежный подарок.Между звездными родственниками непростые отношения: Даная и ее брат Дмитрий родились от отношений продюсера с женщиной по имени Елена. Ранее Даная жаловалась, что после брака шоумена с Валерией отец перестал уделять ей должное внимание.
https://ria.ru/20220323/valeriya-1779594085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае