https://ria.ru/20220323/prigozhin-1779648368.html

Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери

Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери - РИА Новости, 23.03.2022

Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери

Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае. Девушка вышла замуж несколько дней назад за мужчину по имени Евгений. Звездный продюсер не смог... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:48

2022-03-23T16:48

2022-03-23T16:48

шоубиз

знаменитости

иосиф пригожин

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742409895_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_c5257a4003711a6fe1f0f991909bf3c9.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае. Девушка вышла замуж несколько дней назад за мужчину по имени Евгений. Звездный продюсер не смог присутствовать на торжестве.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он отметил, что сделал молодоженам денежный подарок.Между звездными родственниками непростые отношения: Даная и ее брат Дмитрий родились от отношений продюсера с женщиной по имени Елена. Ранее Даная жаловалась, что после брака шоумена с Валерией отец перестал уделять ей должное внимание.

https://ria.ru/20220323/valeriya-1779594085.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес