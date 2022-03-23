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Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери - РИА Новости, 23.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220323/prigozhin-1779648368.html
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери - РИА Новости, 23.03.2022
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае. Девушка вышла замуж несколько дней назад за мужчину по имени Евгений. Звездный продюсер не смог... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:48
2022-03-23T16:48
шоубиз
знаменитости
иосиф пригожин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае. Девушка вышла замуж несколько дней назад за мужчину по имени Евгений. Звездный продюсер не смог присутствовать на торжестве.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он отметил, что сделал молодоженам денежный подарок.Между звездными родственниками непростые отношения: Даная и ее брат Дмитрий родились от отношений продюсера с женщиной по имени Елена. Ранее Даная жаловалась, что после брака шоумена с Валерией отец перестал уделять ей должное внимание.
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знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес
16:48 23.03.2022
 
Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери

Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу к собственной дочери Данае. Девушка вышла замуж несколько дней назад за мужчину по имени Евгений. Звездный продюсер не смог присутствовать на торжестве.

"Я не хочу пересекаться с ее мамой. Это первое. А второе — сейчас в условиях кризиса, пандемии и других нюансов я физически не мог это сделать. Вот и все", – сказал Пригожин.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro он отметил, что сделал молодоженам денежный подарок.

"Сделал им финансовый подарок. Подарил деньги. Я поздравил их", – заключил Иосиф.

Между звездными родственниками непростые отношения: Даная и ее брат Дмитрий родились от отношений продюсера с женщиной по имени Елена. Ранее Даная жаловалась, что после брака шоумена с Валерией отец перестал уделять ей должное внимание.
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