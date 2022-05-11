В Лондоне отвергли предположения о склонении Финляндии и Швеции к НАТО
Пресс-служба Джонсона опровергла слухи о его попытках завлечь Финляндию и Швецию в НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опровергла предположения о том, что он пытается склонить Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО, сообщает телеканал Sky News.
"Даунинг-стрит назвал дезинформацией предположения о том, что премьер-министр пытается оказать давление на эти страны, чтобы они присоединились к западному военному союзу", - сообщает телеканал. "Мы понимаем позиции Швеции и Финляндии, и именно поэтому премьер-министр собирается обсудить эти широкие вопросы безопасности", - заявил представитель Джонсона.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.