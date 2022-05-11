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В Лондоне отвергли предположения о склонении Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
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В Лондоне отвергли предположения о склонении Финляндии и Швеции к НАТО
В Лондоне отвергли предположения о склонении Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 11.05.2022
В Лондоне отвергли предположения о склонении Финляндии и Швеции к НАТО
Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опровергла предположения о том, что он пытается склонить Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:25
2022-05-11T13:25
в мире
нато
финляндия
швеция
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опровергла предположения о том, что он пытается склонить Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО, сообщает телеканал Sky News.Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию, где собирается обсудить вопросы безопасности и ситуацию на Украине."Даунинг-стрит назвал дезинформацией предположения о том, что премьер-министр пытается оказать давление на эти страны, чтобы они присоединились к западному военному союзу", - сообщает телеканал. "Мы понимаем позиции Швеции и Финляндии, и именно поэтому премьер-министр собирается обсудить эти широкие вопросы безопасности", - заявил представитель Джонсона.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, нато, финляндия, швеция, великобритания, борис джонсон
13:25 11.05.2022
 
В Лондоне отвергли предположения о склонении Финляндии и Швеции к НАТО

Пресс-служба Джонсона опровергла слухи о его попытках завлечь Финляндию и Швецию в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости. Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опровергла предположения о том, что он пытается склонить Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО, сообщает телеканал Sky News.
Джонсон в среду отправился с визитами в Швецию и Финляндию, где собирается обсудить вопросы безопасности и ситуацию на Украине.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
"Даунинг-стрит назвал дезинформацией предположения о том, что премьер-министр пытается оказать давление на эти страны, чтобы они присоединились к западному военному союзу", - сообщает телеканал. "Мы понимаем позиции Швеции и Финляндии, и именно поэтому премьер-министр собирается обсудить эти широкие вопросы безопасности", - заявил представитель Джонсона.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 05:52
В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО
 
В миреНАТОФинляндияШвецияВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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