https://ria.ru/20220511/naemniki-1787815795.html

Посол ЛНР в России призвал наказать иностранных наемников, воюющих за Киев

Посол ЛНР в России призвал наказать иностранных наемников, воюющих за Киев - РИА Новости, 11.05.2022

Посол ЛНР в России призвал наказать иностранных наемников, воюющих за Киев

Иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T03:08

2022-05-11T03:08

2022-05-11T04:39

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

леонид пасечник

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

луганская народная республика

украина

луганск

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в мире, родион мирошник, леонид пасечник, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, луганск