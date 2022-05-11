03:08 11.05.2022 (обновлено: 04:39 11.05.2022)
Посол ЛНР в России призвал наказать иностранных наемников, воюющих за Киев
Посол ЛНР в России Мирошник: иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосол Луганской народной республики в России Родион Мирошник
Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны, заявил в интервью РИА Новости посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
"Наемники, которые прибыли на нашу территорию, прибыли убивать и зарабатывать деньги. Мы же ведем войну за свободу и возможность выжить и построить нашу жизнь. Поэтому здесь мы принципиально не сходимся. Мы считаем иностранных наемников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона. Это очень серьезное наказание за наемничество и за ведение преступной деятельности, и нарушение законов войны", — сказал Мирошник.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.