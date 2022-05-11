https://ria.ru/20220511/kontrol-1787955647.html
В Ленинградской области усилят контроль за соблюдением пограничного режима
В Ленинградской области усилят контроль за соблюдением пограничного режима - РИА Новости, 11.05.2022
В Ленинградской области усилят контроль за соблюдением пограничного режима
Контроль за соблюдением пограничного режима усилят в Ленинградской области в мае, сообщает погрануправление ФСБ по региону. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:01
2022-05-11T17:01
2022-05-11T17:01
россия
ленинградская область
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Контроль за соблюдением пограничного режима усилят в Ленинградской области в мае, сообщает погрануправление ФСБ по региону.Сотрудники погрануправления, ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, регионального управления Росгвардии, управления на транспорте МВД России по СЗФО планируют привести мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в пограничной сфере."Комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием режима государственной границы и пограничного режима", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.В ведомстве добавили, что просят жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность "во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий".
https://ria.ru/20220506/rosgvardiya-1787213638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
В Ленинградской области усилят контроль за соблюдением пограничного режима
В Ленинградской области в мае усилят контроль за соблюдением пограничного режима