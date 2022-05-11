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В российских школах введут киноуроки по истории - РИА Новости, 11.05.2022
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В российских школах введут киноуроки по истории
В российских школах введут киноуроки по истории - РИА Новости, 11.05.2022
В российских школах введут киноуроки по истории
Минпросвещения РФ со следующего года введет в школах киноуроки по истории, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:58
2022-05-11T18:12
школа
дети
сергей кравцов
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ со следующего года введет в школах киноуроки по истории, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов."Мы будем вводить киноуроки на исторические темы. Это одно из нововведений тоже следующего учебного года", - сказал Кравцов, отвечая на вопросы журналистов.
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школа, дети, сергей кравцов, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
17:58 11.05.2022 (обновлено: 18:12 11.05.2022)
 
В российских школах введут киноуроки по истории

Минпросвещения со следующего года введет в школах киноуроки по истории

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ со следующего года введет в школах киноуроки по истории, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы будем вводить киноуроки на исторические темы. Это одно из нововведений тоже следующего учебного года", - сказал Кравцов, отвечая на вопросы журналистов.
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ШколаДетиСергей КравцовОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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