https://ria.ru/20220511/kinouroki-1787972529.html
В российских школах введут киноуроки по истории
В российских школах введут киноуроки по истории - РИА Новости, 11.05.2022
В российских школах введут киноуроки по истории
Минпросвещения РФ со следующего года введет в школах киноуроки по истории, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:58
2022-05-11T17:58
2022-05-11T18:12
школа
дети
сергей кравцов
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ со следующего года введет в школах киноуроки по истории, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов."Мы будем вводить киноуроки на исторические темы. Это одно из нововведений тоже следующего учебного года", - сказал Кравцов, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20220511/shkoly-1787896085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, дети, сергей кравцов, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
17:58 11.05.2022 (обновлено: 18:12 11.05.2022)
В российских школах введут киноуроки по истории
Минпросвещения со следующего года введет в школах киноуроки по истории