https://ria.ru/20220511/kinouroki-1787972529.html

В российских школах введут киноуроки по истории

В российских школах введут киноуроки по истории - РИА Новости, 11.05.2022

В российских школах введут киноуроки по истории

Минпросвещения РФ со следующего года введет в школах киноуроки по истории, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:58

2022-05-11T17:58

2022-05-11T18:12

школа

дети

сергей кравцов

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ со следующего года введет в школах киноуроки по истории, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов."Мы будем вводить киноуроки на исторические темы. Это одно из нововведений тоже следующего учебного года", - сказал Кравцов, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220511/shkoly-1787896085.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

школа, дети, сергей кравцов, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование