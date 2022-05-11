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Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000 - РИА Новости, 11.05.2022
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Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000
Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000 - РИА Новости, 11.05.2022
Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000
Министерство обороны ФРГ объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitzen 2000. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:13
2022-05-11T19:13
в мире
кристина ламбрехт
германия
нидерланды
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitzen 2000."Сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах Panzerhaubitzen 2000 - современной артиллерийской системе. Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны", - написало минобороны в Twitter.Ведомство уточнило, что обучает 18 боевых расчетов. В программе также участвуют Нидерланды.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000. По ее словам, на обучение требуется около 40 дней, но оно может быть завершено и быстрее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/peregovory-1787698376.html
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в мире, кристина ламбрехт, германия, нидерланды, берлин (город), twitter
19:13 11.05.2022
 
Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000

Минобороны ФРГ: сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах PzH 2000

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitzen 2000.
"Сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах Panzerhaubitzen 2000 - современной артиллерийской системе. Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны", - написало минобороны в Twitter.
Ведомство уточнило, что обучает 18 боевых расчетов. В программе также участвуют Нидерланды.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000. По ее словам, на обучение требуется около 40 дней, но оно может быть завершено и быстрее.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 21:48В мире
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В миреКристина ЛамбрехтГерманияНидерландыБерлин (город)Twitter
 
 
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