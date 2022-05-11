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Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000
Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000 - РИА Новости, 11.05.2022
Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000
Министерство обороны ФРГ объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitzen 2000. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:13
2022-05-11T19:13
2022-05-11T19:13
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кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitzen 2000."Сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах Panzerhaubitzen 2000 - современной артиллерийской системе. Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны", - написало минобороны в Twitter.Ведомство уточнило, что обучает 18 боевых расчетов. В программе также участвуют Нидерланды.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000. По ее словам, на обучение требуется около 40 дней, но оно может быть завершено и быстрее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/peregovory-1787698376.html
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в мире, кристина ламбрехт, германия, нидерланды, берлин (город), twitter
Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000
Минобороны ФРГ: сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах PzH 2000