https://ria.ru/20220511/frg-1787986403.html

Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000

Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000 - РИА Новости, 11.05.2022

Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000

Министерство обороны ФРГ объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitzen 2000. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:13

2022-05-11T19:13

2022-05-11T19:13

в мире

кристина ламбрехт

германия

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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ объявило о старте обучения украинских военнослужащих эксплуатации гаубиц Panzerhaubitzen 2000."Сегодня началось обучение украинских солдат на гаубицах Panzerhaubitzen 2000 - современной артиллерийской системе. Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны", - написало минобороны в Twitter.Ведомство уточнило, что обучает 18 боевых расчетов. В программе также участвуют Нидерланды.Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000. По ее словам, на обучение требуется около 40 дней, но оно может быть завершено и быстрее.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/peregovory-1787698376.html

германия

нидерланды

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в мире, кристина ламбрехт, германия, нидерланды, берлин (город), twitter