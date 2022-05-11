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Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона - РИА Новости, 11.05.2022
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Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона
Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона - РИА Новости, 11.05.2022
Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона
Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали заявление премьер-министра Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в рамках... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:48
2022-05-11T21:48
в мире
магдалена андерссон
швеция
финляндия
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали заявление премьер-министра Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности.Джонсон во время пресс-конференции со шведским премьером Магдаленой Андерссон намекнул, что Лондон готов оказать Стокгольму поддержку, если тот попросит. Daily Express предположило, что речь может идти в том числе и о помощи, касающейся ядерного оружия. Официальных комментариев Джонсона на этот счет не было, однако читателей возмутили любые намеки на это тему. В частности, в комментариях посоветовали премьеру больше заниматься внутренними делами страны."Наши ядерные ракеты находятся под контролем нашего премьер-министра, меня это пугает", — написал один из пользователей."После таких заявлений, осознаешь, что Джонсон представляет опасность для Британии и всего человечества", — добавил другой."Это какое-то безумие. Почему мы вообще воюем, деля мир на черное и белое", — ответили предыдущему комментатору."Молчал бы ты, Джонсон. Ты слишком стараешься войти в историю. Если у нас есть столько миллиардов, с которыми можно так легко расстаться, то почему бы не потратить их на британцев?" — заключил еще один.Ранее Швеция и Финляндия заключили соглашение с Великобританией о взаимных гарантиях безопасности. Этот документ является политической декларацией, а не юридически обязывающим документом в соответствии с международным правом, уточняется в официальных заявлениях Хельсинки и Стокгольма.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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в мире, магдалена андерссон, швеция, финляндия, великобритания, борис джонсон
21:48 11.05.2022
 
Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона

Читатели Daily Express выступили против решения Джонсона оказать помощь Швеции

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой по кличке Дилэн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали заявление премьер-министра Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности.
Джонсон во время пресс-конференции со шведским премьером Магдаленой Андерссон намекнул, что Лондон готов оказать Стокгольму поддержку, если тот попросит. Daily Express предположило, что речь может идти в том числе и о помощи, касающейся ядерного оружия. Официальных комментариев Джонсона на этот счет не было, однако читателей возмутили любые намеки на это тему. В частности, в комментариях посоветовали премьеру больше заниматься внутренними делами страны.
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"Наши ядерные ракеты находятся под контролем нашего премьер-министра, меня это пугает", — написал один из пользователей.
"После таких заявлений, осознаешь, что Джонсон представляет опасность для Британии и всего человечества", — добавил другой.
"Это какое-то безумие. Почему мы вообще воюем, деля мир на черное и белое", — ответили предыдущему комментатору.
"Мы не можем использовать наше ядерное оружие, пока Байден не разрешит нам", — подчеркнул британец.
"Молчал бы ты, Джонсон. Ты слишком стараешься войти в историю. Если у нас есть столько миллиардов, с которыми можно так легко расстаться, то почему бы не потратить их на британцев?" — заключил еще один.
Ранее Швеция и Финляндия заключили соглашение с Великобританией о взаимных гарантиях безопасности. Этот документ является политической декларацией, а не юридически обязывающим документом в соответствии с международным правом, уточняется в официальных заявлениях Хельсинки и Стокгольма.
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В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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