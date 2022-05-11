https://ria.ru/20220511/dzhonson-1788007977.html

Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона

Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона - РИА Новости, 11.05.2022

Британцев привел в ужас "ядерный намек" Джонсона

Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали заявление премьер-министра Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в рамках... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:48

2022-05-11T21:48

2022-05-11T21:48

в мире

магдалена андерссон

швеция

финляндия

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали заявление премьер-министра Бориса Джонсона об оказании Швеции любой запрашиваемой помощи в рамках соглашения о взаимных гарантиях безопасности.Джонсон во время пресс-конференции со шведским премьером Магдаленой Андерссон намекнул, что Лондон готов оказать Стокгольму поддержку, если тот попросит. Daily Express предположило, что речь может идти в том числе и о помощи, касающейся ядерного оружия. Официальных комментариев Джонсона на этот счет не было, однако читателей возмутили любые намеки на это тему. В частности, в комментариях посоветовали премьеру больше заниматься внутренними делами страны."Наши ядерные ракеты находятся под контролем нашего премьер-министра, меня это пугает", — написал один из пользователей."После таких заявлений, осознаешь, что Джонсон представляет опасность для Британии и всего человечества", — добавил другой."Это какое-то безумие. Почему мы вообще воюем, деля мир на черное и белое", — ответили предыдущему комментатору."Молчал бы ты, Джонсон. Ты слишком стараешься войти в историю. Если у нас есть столько миллиардов, с которыми можно так легко расстаться, то почему бы не потратить их на британцев?" — заключил еще один.Ранее Швеция и Финляндия заключили соглашение с Великобританией о взаимных гарантиях безопасности. Этот документ является политической декларацией, а не юридически обязывающим документом в соответствии с международным правом, уточняется в официальных заявлениях Хельсинки и Стокгольма.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220511/amerika-1787936203.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

https://ria.ru/20220508/nato-1787563379.html

швеция

финляндия

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, магдалена андерссон, швеция, финляндия, великобритания, борис джонсон