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Силы ДНР за сутки уничтожили 18 украинских националистов - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/dnr-1787992498.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 18 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 18 украинских националистов - РИА Новости, 11.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 18 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 18 украинских националистов, танк, зенитную установку ЗУ-30 и БМП. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:59
2022-05-11T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 18 украинских националистов, танк, зенитную установку ЗУ-30 и БМП."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 18 украинских националистов, одну огневую позиции гаубиц Д-30, один танк, одну зенитную установку ЗУ-30, одну БМП, две бронированные машины. Захвачены один танк, одна БМП, две бронированные машины и два грузовика", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов по территории Донецкой народной республики, в том числе из РСЗО "Ураган" и "Град", под обстрелы попали 11 населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики.По заявлению Народной милиции, в результате обстрелов со стороны украинских войск один мирный житель в ДНР погиб, по меньшей мере девять получили ранения. Повреждено 15 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры."С начала текущих суток противник выпустил более 235 снарядов из 222-мм реактивных систем залпового огня БМ27 "Ураган", 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы одиннадцать населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.Двое военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще десять получили ранения, сообщили в Народной милиции республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и десять получили ранения", - говорится в сообщении.Пять украинских военных из двух бригад с начала суток сложили оружие и перешли на сторону сил Донецкой народной республики, сообщает Народная милиция ДНР."Также трое военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и двое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
19:59 11.05.2022 (обновлено: 20:02 11.05.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 18 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 18 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 18 украинских националистов, танк, зенитную установку ЗУ-30 и БМП.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 18 украинских националистов, одну огневую позиции гаубиц Д-30, один танк, одну зенитную установку ЗУ-30, одну БМП, две бронированные машины. Захвачены один танк, одна БМП, две бронированные машины и два грузовика", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность
Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов по территории Донецкой народной республики, в том числе из РСЗО "Ураган" и "Град", под обстрелы попали 11 населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики.
По заявлению Народной милиции, в результате обстрелов со стороны украинских войск один мирный житель в ДНР погиб, по меньшей мере девять получили ранения. Повреждено 15 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.
"С начала текущих суток противник выпустил более 235 снарядов из 222-мм реактивных систем залпового огня БМ27 "Ураган", 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы одиннадцать населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.
Двое военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще десять получили ранения, сообщили в Народной милиции республики.
Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

Военнослужащие едут на мотоцикле мимо разрушенных домов в городе Попасная
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

Женщина с кошкой в разрушенном частном секторе города Попасная
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

Пожар на рынке в городе Попасная
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

Поврежденная от обстрелов статуя на железнодорожном вокзале города Попасная
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

Мужчина в своем разрушенном доме в городе Попасная
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

Сгоревший гараж с автомобилем в частном секторе города Попасная
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

Женщина показывает поврежденную при обстрелах семейную икону в своем разрушенном доме в городе Попасная
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Разрушена городская инфраструктура.

Разрушенный рынок в городе Попасная
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Попасная располагается в западной части ЛНР.

Мужчина идет мимо разрушенных построек в частном секторе города Попасная
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

Разрушенный указатель города Попасная на въезде в город
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

Пожар на рынке в городе Попасная
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и десять получили ранения", - говорится в сообщении.
Пять украинских военных из двух бригад с начала суток сложили оружие и перешли на сторону сил Донецкой народной республики, сообщает Народная милиция ДНР.
"Также трое военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и двое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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