https://ria.ru/20220511/dnr-1787992498.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 18 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 18 украинских националистов - РИА Новости, 11.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 18 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 18 украинских националистов, танк, зенитную установку ЗУ-30 и БМП. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:59

2022-05-11T19:59

2022-05-11T20:02

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные республики уничтожили 18 украинских националистов, танк, зенитную установку ЗУ-30 и БМП."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 18 украинских националистов, одну огневую позиции гаубиц Д-30, один танк, одну зенитную установку ЗУ-30, одну БМП, две бронированные машины. Захвачены один танк, одна БМП, две бронированные машины и два грузовика", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Украинские войска с начала суток выпустили более 235 снарядов по территории Донецкой народной республики, в том числе из РСЗО "Ураган" и "Град", под обстрелы попали 11 населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики.По заявлению Народной милиции, в результате обстрелов со стороны украинских войск один мирный житель в ДНР погиб, по меньшей мере девять получили ранения. Повреждено 15 жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры."С начала текущих суток противник выпустил более 235 снарядов из 222-мм реактивных систем залпового огня БМ27 "Ураган", 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы одиннадцать населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.Двое военнослужащих ДНР погибли за сутки, еще десять получили ранения, сообщили в Народной милиции республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и десять получили ранения", - говорится в сообщении.Пять украинских военных из двух бригад с начала суток сложили оружие и перешли на сторону сил Донецкой народной республики, сообщает Народная милиция ДНР."Также трое военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады и двое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр