Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных
Военные завершили зачистку Попасной от националистов.
Военные завершили зачистку Попасной от националистов.
Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.
Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.
Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.
Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.
В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.
В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.
До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.
До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.
За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.
За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.
Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.
Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.
В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.
В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.
Разрушена городская инфраструктура.
Попасная располагается в западной части ЛНР.
Попасная располагается в западной части ЛНР.
Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.
Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.
С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.
С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.