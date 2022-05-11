https://ria.ru/20220511/popasnaya-1787893773.html

Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных

Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных - РИА Новости, 11.05.2022

Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных

Подразделения Народной милиции при поддержке Вооруженных сил России установили полный контроль над Попасной на западе Луганской Народной Республики. Ситуация в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:09

2022-05-11T17:09

2022-05-11T17:23

фото

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

попасная

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Подразделения Народной милиции при поддержке Вооруженных сил России установили полный контроль над Попасной на западе Луганской Народной Республики. Ситуация в городе, освобожденном от украинских войск, — в фотоленте Ria.ru.

попасная

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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