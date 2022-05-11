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Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/popasnaya-1787893773.html
Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных
Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных - РИА Новости, 11.05.2022
Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных
Подразделения Народной милиции при поддержке Вооруженных сил России установили полный контроль над Попасной на западе Луганской Народной Республики. Ситуация в... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:09
2022-05-11T17:23
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специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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Подразделения Народной милиции при поддержке Вооруженных сил России установили полный контроль над Попасной на западе Луганской Народной Республики. Ситуация в городе, освобожденном от украинских войск, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, ситуация в днр и лнр, попасная
17:09 11.05.2022 (обновлено: 17:23 11.05.2022)
 

Попасная под контролем сил ЛНР и российских военных

Читать ria.ru в
Подразделения Народной милиции при поддержке Вооруженных сил России установили полный контроль над Попасной на западе Луганской Народной Республики. Ситуация в городе, освобожденном от украинских войск, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

Военнослужащие едут на мотоцикле мимо разрушенных домов в городе Попасная
1 из 12

Военные завершили зачистку Попасной от националистов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

Женщина с кошкой в разрушенном частном секторе города Попасная
2 из 12

Взят курс на восстановление нормального жизнеобеспечения города.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

Пожар на рынке в городе Попасная
3 из 12

Гуманитарная обстановка в Попасной пока остается сложной.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

Поврежденная от обстрелов статуя на железнодорожном вокзале города Попасная
4 из 12

В городе больше двух месяцев шли ожесточенные бои.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

Мужчина в своем разрушенном доме в городе Попасная
5 из 12

До начала активных боевых действий население Попасной составляло около 20 тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

Сгоревший гараж с автомобилем в частном секторе города Попасная
6 из 12

За время боев за город военные эвакуировали в Первомайск более 1,3 тысячи жителей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

Женщина показывает поврежденную при обстрелах семейную икону в своем разрушенном доме в городе Попасная
7 из 12

Жительница Попасной показывает семейную икону в своем разрушенном доме.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

Город Попасная полностью перешел под контроль сил ЛНР и российских военных
8 из 12

В Попасной не осталось жилых домов, которые не пострадали бы от обстрелов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Разрушена городская инфраструктура.

Разрушенный рынок в городе Попасная
9 из 12

Разрушена городская инфраструктура.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Попасная располагается в западной части ЛНР.

Мужчина идет мимо разрушенных построек в частном секторе города Попасная
10 из 12

Попасная располагается в западной части ЛНР.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

Разрушенный указатель города Попасная на въезде в город
11 из 12

Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

Пожар на рынке в городе Попасная
12 из 12

С июля 2014 года Попасная находилась под властью Киева.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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