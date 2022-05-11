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"Обойдемся без мужчин": в чем секрет популярности туров только для девушек - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220511/devichniki-1776091101.html
"Обойдемся без мужчин": в чем секрет популярности туров только для девушек
"Обойдемся без мужчин": в чем секрет популярности туров только для девушек - РИА Новости, 11.05.2022
"Обойдемся без мужчин": в чем секрет популярности туров только для девушек
Фотосессии в красивых платьях, душевные разговоры за бокалом вина, неспешные прогулки по магазинам — такова программа тревел-девичников. "Никто не знает, что... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:00
2022-05-11T08:05
туризм
россия
италия
бали (остров)
инстаграм
индия
турция
туризм
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Фотосессии в красивых платьях, душевные разговоры за бокалом вина, неспешные прогулки по магазинам — такова программа тревел-девичников. "Никто не знает, что нужно женщинам, лучше, чем они сами", — объясняют организаторы. О том, почему подобные поездки столь популярны во всем мире, — в материале РИА Новости.В деле только девушки"Если все подруги вышли замуж или разбежались по декретам, это не повод сидеть дома", — считает организатор женских туров из компании Wanderlust Woman Наталия Данилина."В женской компании можно спокойно ходить по бутикам хоть до закрытия и раз 20 просить новую знакомую красиво сфотографировать себя для соцсетей. Мужчины не поймут, женщины — поддержат", — говорит она. Тематические ретриты для женщин в Индию и на Бали первыми начали устраивать йога-студии. Сейчас, спустя несколько лет, выбор гораздо шире, отмечает организатор из агентства авторских туров для девушек Ok2trip Ксения Окулова.Одни ориентируются на популярные направления — Каппадокия, Италия, Алтай, Байкал — и добавляют к культурной программе чисто женские развлечения: шопинг, фотосессии, посиделки с бокалом вина. Другие отталкиваются от интересов — йога, медитации, фитнес, рисование.Организаторы подчеркивают: иногда женщине нужна женщина. В своем кругу участницы могут раскрепоститься, найти поддержку и понимание. Соглашаются с этим и путешественницы. "Женский круг — особая сакральная сила! — говорит туристка Ирина Занкевич. — Невозможно быть неискренней. Здесь ты такая, какая есть".Вечерки XXI векаКонцепция девичников, на самом деле, не новое изобретение. "Корнями она уходит в славянские традиции — посиделки, беседы, вечерки", — рассказывает организатор женских туров, кандидат наук, заведующая учебной частью института психотерапии и медицинской психологии имени Карвасарского Наталья Минникаева."Женщины издревле собирались вместе, пели песни и частушки, рассказывали сказки и предания, устраивали разные игры, учились вязать, плести кружева, ткать, вышивать, — продолжает она. — Здесь мы видим не только передачу умений от старшего поколения к младшему, но и возможность эмоционального обогащения через общение".По словам Минникаевой, "генетическое" желание проводить время вместе подталкивает девушек и сегодня искать компанию, в которой можно проработать свои проблемы."Тревел-девичники как авторские туры — один из самых молодых форматов путешествий, — добавляет Наталия Данилина. — Несмотря на это, они быстро стали популярными во всем мире".Многим женщинам сложно найти компанию для поездки, в которой у всех были бы схожие цели и интересы, а ездить в одиночку скучно, да и порой некомфортно.Не надо стесняться"Перед покупкой тура долго сомневалась, ведь я там совсем никого не знала. Новая компания, вдруг не сойдемся характерами, взглядами. Решилась — и не пожалела. Это было просто вау!" — рассказывает туристка Екатерина Степкина.По словам организаторов, не стоит бояться новых знакомств и переживать, что с кем-то не поладите. "У нас собираются дамы разные: от 20 до 50 лет, — говорит Наталия Данилина. — Но путешествия объединяют, и никогда не возникает возрастного барьера. Чтобы познакомить участниц, отводим целый вечер в самый первый день"."Мы стараемся познакомить всех еще до поездки, общаемся в чатах, устраиваем общий ужин, — рассказывает Ксения Окулова. — Расселяем в номера близких по характеру девушек — так, чтобы им было интересно друг с другом пообщаться. Для этого участницы заранее заполняют анкету".В подобные туры обычно не берут маленьких детей: программа слишком насыщенная. Но некоторые компании предоставляют няню.Девчачьи радостиЦены на такие поездки по России (на Алтай, Северный Кавказ, в Калининград) стартуют от 47 тысяч рублей. За рубеж (Каир, Стамбул, Баку) дороже — от 1560 долларов (103 тысячи рублей). "Мы продумываем программу до мелочей, — поясняет Наталия Данилина. — Посещение интересных и живописных мест, походы в кофейни, творческие мастер-классы"."Много фотографируемся, берем в аренду красивые платья, ищем самые живописные локации, — добавляет Ксения Окулова. — Всегда оставляем один день для шопинга. Вечера проводим за разговорами с бокалом вина. Не хуже приема у психолога!"Есть и более "глубокие" туры, направленные на проработку психологических травм. В их программу, помимо экскурсий и шопинга, включены телесные и дыхательные практики, динамические медитации. "Это работа на переключение, — объясняет организатор Наталья Минникаева. — День мы в группе, а на следующий — едем на экскурсии за впечатлениями. Добавляем и "девчачьи радости": арт-терапию, изготовление мандал и венков".Кроме того, участниц окружают заботой, которой им часто не хватает в повседневной жизни."Не каждый мужчина поймет, что идти километр по брусчатке на высоких каблуках не очень удобно, — говорит Ксения Окулова. — И уж точно о таком не будут думать в больших групповых турах. Мы учитываем эти детали и вызываем трансфер"."С собой нужно взять только хорошее настроение", — заключает Наталья Минникаева. А еще — желание обогатиться впечатлениями и эмоциями, очиститься от всего устаревшего и отжившего.
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Ольга Кабанова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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08:00 11.05.2022 (обновлено: 08:05 11.05.2022)
 

"Обойдемся без мужчин": в чем секрет популярности туров только для девушек

© Depositphotos / italikRadkoДевушки в бассейне
Девушки в бассейне - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Depositphotos / italikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Фотосессии в красивых платьях, душевные разговоры за бокалом вина, неспешные прогулки по магазинам — такова программа тревел-девичников. "Никто не знает, что нужно женщинам, лучше, чем они сами", — объясняют организаторы. О том, почему подобные поездки столь популярны во всем мире, — в материале РИА Новости.

В деле только девушки

"Если все подруги вышли замуж или разбежались по декретам, это не повод сидеть дома", — считает организатор женских туров из компании Wanderlust Woman Наталия Данилина.
"В женской компании можно спокойно ходить по бутикам хоть до закрытия и раз 20 просить новую знакомую красиво сфотографировать себя для соцсетей. Мужчины не поймут, женщины — поддержат", — говорит она.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе
Девушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушки во время цветения подсолнечника на поле в Симферопольском районе
Тематические ретриты для женщин в Индию и на Бали первыми начали устраивать йога-студии. Сейчас, спустя несколько лет, выбор гораздо шире, отмечает организатор из агентства авторских туров для девушек Ok2trip Ксения Окулова.
Одни ориентируются на популярные направления — Каппадокия, Италия, Алтай, Байкал — и добавляют к культурной программе чисто женские развлечения: шопинг, фотосессии, посиделки с бокалом вина. Другие отталкиваются от интересов — йога, медитации, фитнес, рисование.
© Fotolia / vesnafotoДевушка рисует левой рукой
Девушка рисует левой рукой - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Fotolia / vesnafoto
Девушка рисует левой рукой

"В любом случае девушки расслабляются, хотя бы ненадолго забывают о рутине, быте, — объясняет Ксения. — Им не надо думать, что приготовить на ужин мужу или детям, здесь они погружаются в собственные интересы, многие узнают про себя что-то новое".

Организаторы подчеркивают: иногда женщине нужна женщина. В своем кругу участницы могут раскрепоститься, найти поддержку и понимание.
Соглашаются с этим и путешественницы. "Женский круг — особая сакральная сила! — говорит туристка Ирина Занкевич. — Невозможно быть неискренней. Здесь ты такая, какая есть".

Вечерки XXI века

Концепция девичников, на самом деле, не новое изобретение. "Корнями она уходит в славянские традиции — посиделки, беседы, вечерки", — рассказывает организатор женских туров, кандидат наук, заведующая учебной частью института психотерапии и медицинской психологии имени Карвасарского Наталья Минникаева.
© Фото : Екатерина ОлюнинаTravel-девичник
Travel-девичник - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Екатерина Олюнина
Travel-девичник
"Женщины издревле собирались вместе, пели песни и частушки, рассказывали сказки и предания, устраивали разные игры, учились вязать, плести кружева, ткать, вышивать, — продолжает она. — Здесь мы видим не только передачу умений от старшего поколения к младшему, но и возможность эмоционального обогащения через общение".
По словам Минникаевой, "генетическое" желание проводить время вместе подталкивает девушек и сегодня искать компанию, в которой можно проработать свои проблемы.
"Тревел-девичники как авторские туры — один из самых молодых форматов путешествий, — добавляет Наталия Данилина. — Несмотря на это, они быстро стали популярными во всем мире".
© Фото : Екатерина ОлюнинаУчастница женского тура
Travel-девичник - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Екатерина Олюнина
Участница женского тура
Многим женщинам сложно найти компанию для поездки, в которой у всех были бы схожие цели и интересы, а ездить в одиночку скучно, да и порой некомфортно.

"Так и родился формат — захотелось собрать вместе таких же, как мы, дать возможность снова почувствовать себя детьми. К тому же в поездке можно обрести новых подруг, а это очень важно", — говорит Наталия.

Не надо стесняться

"Перед покупкой тура долго сомневалась, ведь я там совсем никого не знала. Новая компания, вдруг не сойдемся характерами, взглядами. Решилась — и не пожалела. Это было просто вау!" — рассказывает туристка Екатерина Степкина.
© Фото : Наталья МинникаеваУчастницы travel-девичника
Travel-девичник - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Наталья Минникаева
Участницы travel-девичника
По словам организаторов, не стоит бояться новых знакомств и переживать, что с кем-то не поладите. "У нас собираются дамы разные: от 20 до 50 лет, — говорит Наталия Данилина. — Но путешествия объединяют, и никогда не возникает возрастного барьера. Чтобы познакомить участниц, отводим целый вечер в самый первый день".
© Depositphotos / Klanneke Девушки дегустируют вино на пикнике
Девушки дегустируют вино на пикнике - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / Klanneke
Девушки дегустируют вино на пикнике
"Мы стараемся познакомить всех еще до поездки, общаемся в чатах, устраиваем общий ужин, — рассказывает Ксения Окулова. — Расселяем в номера близких по характеру девушек — так, чтобы им было интересно друг с другом пообщаться. Для этого участницы заранее заполняют анкету".
В подобные туры обычно не берут маленьких детей: программа слишком насыщенная. Но некоторые компании предоставляют няню.

Девчачьи радости

Цены на такие поездки по России (на Алтай, Северный Кавказ, в Калининград) стартуют от 47 тысяч рублей. За рубеж (Каир, Стамбул, Баку) дороже — от 1560 долларов (103 тысячи рублей).
© Фото : Екатерина ОлюнинаУчастницы женского тура фотографируются
Участницы женского тура фотографируются - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Екатерина Олюнина
Участницы женского тура фотографируются
"Мы продумываем программу до мелочей, — поясняет Наталия Данилина. — Посещение интересных и живописных мест, походы в кофейни, творческие мастер-классы".
"Много фотографируемся, берем в аренду красивые платья, ищем самые живописные локации, — добавляет Ксения Окулова. — Всегда оставляем один день для шопинга. Вечера проводим за разговорами с бокалом вина. Не хуже приема у психолога!"
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЙога на SUP-бордах
Йога на SUP-бордах - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Йога на SUP-бордах
Есть и более "глубокие" туры, направленные на проработку психологических травм. В их программу, помимо экскурсий и шопинга, включены телесные и дыхательные практики, динамические медитации.
"Это работа на переключение, — объясняет организатор Наталья Минникаева. — День мы в группе, а на следующий — едем на экскурсии за впечатлениями. Добавляем и "девчачьи радости": арт-терапию, изготовление мандал и венков".
Кроме того, участниц окружают заботой, которой им часто не хватает в повседневной жизни.
© Фото : Екатерина ОлюнинаФотосессия
Travel-девичник - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Екатерина Олюнина
Фотосессия
"Не каждый мужчина поймет, что идти километр по брусчатке на высоких каблуках не очень удобно, — говорит Ксения Окулова. — И уж точно о таком не будут думать в больших групповых турах. Мы учитываем эти детали и вызываем трансфер".
"С собой нужно взять только хорошее настроение", — заключает Наталья Минникаева. А еще — желание обогатиться впечатлениями и эмоциями, очиститься от всего устаревшего и отжившего.
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