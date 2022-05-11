https://ria.ru/20220511/alekhina-1787851776.html

Адвокат сообщил, что участница Pussy Riot Алехина уехала из России

Адвокат сообщил, что участница Pussy Riot Алехина уехала из России - РИА Новости, 11.05.2022

Адвокат сообщил, что участница Pussy Riot Алехина уехала из России

Участница Pussy Riot Мария Алехина, которой суд недавно заменил ограничение свободы на колонию по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:11

2022-05-11T11:11

2022-05-11T11:11

происшествия

мария алехина

россия

москва

pussy riot

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Участница Pussy Riot Мария Алехина, которой суд недавно заменил ограничение свободы на колонию по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, находится за границей, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман."Мария Алёхина временно выехала из России, сейчас ее здесь нет", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что Алехина планирует отправиться в зарубежный тур в составе группы Pussy Riot.Пресненский суд Москвы 21 апреля заменил Алехиной наказание в виде года ограничения свободы на реальный срок. Согласно этому решению, участница Pussy Riot, которая на заседание суда не явилась, должна провести в колонии общего режима три недели. Вскоре МВД РФ объявило ее в розыск.Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу в подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции.По версии следствия, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мария алехина, россия, москва, pussy riot