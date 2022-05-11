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Адвокат сообщил, что участница Pussy Riot Алехина уехала из России - РИА Новости, 11.05.2022
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Адвокат сообщил, что участница Pussy Riot Алехина уехала из России
Адвокат сообщил, что участница Pussy Riot Алехина уехала из России - РИА Новости, 11.05.2022
Адвокат сообщил, что участница Pussy Riot Алехина уехала из России
Участница Pussy Riot Мария Алехина, которой суд недавно заменил ограничение свободы на колонию по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:11
2022-05-11T11:11
происшествия
мария алехина
россия
москва
pussy riot
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Участница Pussy Riot Мария Алехина, которой суд недавно заменил ограничение свободы на колонию по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, находится за границей, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман."Мария Алёхина временно выехала из России, сейчас ее здесь нет", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что Алехина планирует отправиться в зарубежный тур в составе группы Pussy Riot.Пресненский суд Москвы 21 апреля заменил Алехиной наказание в виде года ограничения свободы на реальный срок. Согласно этому решению, участница Pussy Riot, которая на заседание суда не явилась, должна провести в колонии общего режима три недели. Вскоре МВД РФ объявило ее в розыск.Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу в подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции.По версии следствия, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
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происшествия, мария алехина, россия, москва, pussy riot
11:11 11.05.2022
 
Адвокат сообщил, что участница Pussy Riot Алехина уехала из России

Адвокат Берман: участница Pussy Riot Алехина временно уехала из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Участница Pussy Riot Мария Алехина, которой суд недавно заменил ограничение свободы на колонию по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, находится за границей, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
"Мария Алёхина временно выехала из России, сейчас ее здесь нет", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что Алехина планирует отправиться в зарубежный тур в составе группы Pussy Riot.
Пресненский суд Москвы 21 апреля заменил Алехиной наказание в виде года ограничения свободы на реальный срок. Согласно этому решению, участница Pussy Riot, которая на заседание суда не явилась, должна провести в колонии общего режима три недели. Вскоре МВД РФ объявило ее в розыск.
Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу в подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции.
По версии следствия, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
Убежавшим из России некуда возвращаться
 
ПроисшествияМария АлехинаРоссияМоскваPussy Riot
 
 
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