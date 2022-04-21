https://ria.ru/20220421/alekhina-1784662920.html

Суд ужесточил наказание участнице Pussy Riot Алехиной

Суд ужесточил наказание участнице Pussy Riot Алехиной - РИА Новости, 21.04.2022

Суд ужесточил наказание участнице Pussy Riot Алехиной

Пресненский суд Москвы заменил наказание в виде года ограничения свободы на реальный срок участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:38

2022-04-21T11:38

2022-04-21T11:38

происшествия

москва

pussy riot

мария алехина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заменил наказание в виде года ограничения свободы на реальный срок участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил, передаёт корреспондент РИА Новости."Суд счёл доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на реальное осуждение в колонии", - огласил решение судья Сергей Артемов.По заявлению столичного УФСИН, Алехина неоднократно нарушала ограничения, возложенные на неё судом: выезжала за пределы Москвы, несколько раз не вернулась домой к предписанному времени. Представитель ведомства также указала на то, что в отношении Алехиной было составлено четыре протокола за административные правонарушения. Алехина на заседание суда не явилась. За вычетом отбытого наказания она должна провести в колонии общего режима 21 день. Согласно решению суда, Алехина будет взята под стражу с момента ее фактического задержания.Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу в подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.По приговору, из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".

https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, pussy riot, мария алехина