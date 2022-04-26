09:23 26.04.2022 (обновлено: 10:51 26.04.2022)
Участницу Pussy Riot Алехину объявили в розыск
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Алехину
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы заменил Алехиной наказание в виде года ограничения свободы на реальный срок по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил. Она на заседание суда не явилась. За вычетом отбытого наказания она должна провести в колонии общего режима 21 день. Согласно решению суда, Алехина будет взята под стражу с момента ее фактического задержания.
Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 06:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.
По приговору из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".