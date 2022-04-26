https://ria.ru/20220426/rozysk-1785438515.html

Участницу Pussy Riot Алехину объявили в розыск

Участницу Pussy Riot Алехину объявили в розыск - РИА Новости, 26.04.2022

Участницу Pussy Riot Алехину объявили в розыск

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:23

2022-04-26T09:23

2022-04-26T10:51

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мария алехина

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, следует из базы данных ведомства.На прошлой неделе Пресненский суд Москвы заменил Алехиной наказание в виде года ограничения свободы на реальный срок по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил. Она на заседание суда не явилась. За вычетом отбытого наказания она должна провести в колонии общего режима 21 день. Согласно решению суда, Алехина будет взята под стражу с момента ее фактического задержания.Преображенский суд Москвы в сентябре 2021 года приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 06:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.По приговору из-за призывов Алехиной и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мария алехина