https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787790311.html

Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая

Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая - РИА Новости, 10.05.2022

Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая

Атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, несмотря на возражения украинского Генштаба, сообщил... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:04

2022-05-10T20:04

2022-05-10T22:15

в мире

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, несмотря на возражения украинского Генштаба, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и более 50 человек личного состава."Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой перемоге британского премьера Джонсона и Зеленского. Но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного", — отметил источник.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/ostrov-1787537974.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, владимир зеленский, великобритания, борис джонсон