Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787790311.html
Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая
Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая - РИА Новости, 10.05.2022
Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая
Атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, несмотря на возражения украинского Генштаба, сообщил... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:04
2022-05-10T22:15
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774982320_0:63:640:423_1920x0_80_0_0_48da75969e4d6855366a3b04a6689fda.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, несмотря на возражения украинского Генштаба, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и более 50 человек личного состава."Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой перемоге британского премьера Джонсона и Зеленского. Но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного", — отметил источник.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/ostrov-1787537974.html
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774982320_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_0c40d3bb748b225b9981f4370bdb0c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, великобритания, борис джонсон
20:04 10.05.2022 (обновлено: 22:15 10.05.2022)
 
Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая

Зеленский лично отдал приказ захватить остров Змеиный к 9 мая

CC BY-SA 3.0 / Shao / Остров Змеиный
Остров Змеиный - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Shao /
Остров Змеиный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, несмотря на возражения украинского Генштаба, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

"Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться "медийного результата" к 9 мая. По уже подтвержденной информации, Валерий Залужный и его Генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники", — сказал он.

Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и более 50 человек личного состава.
"Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой перемоге британского премьера Джонсона и Зеленского. Но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного", — отметил источник.
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 18:11В мире
Вассерман объяснил, почему остров Змеиный является стратегически важным
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:00
Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВеликобританияБорис Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала