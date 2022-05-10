20:04 10.05.2022 (обновлено: 22:15 10.05.2022)
Источник рассказал о личном приказе Зеленского захватить Змеиный к 9 мая
Зеленский лично отдал приказ захватить остров Змеиный к 9 мая
CC BY-SA 3.0 / Shao /
Остров Змеиный. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а приказ отдал лично Владимир Зеленский, несмотря на возражения украинского Генштаба, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться "медийного результата" к 9 мая. По уже подтвержденной информации, Валерий Залужный и его Генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники", — сказал он.
Российские войска с 7 мая отбили несколько попыток захватить остров Змеиный. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и более 50 человек личного состава.
"Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой перемоге британского премьера Джонсона и Зеленского. Но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного", — отметил источник.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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