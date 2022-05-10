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Моди рассчитывает вскоре встретиться с новым президентом Южной Кореи

Моди рассчитывает вскоре встретиться с новым президентом Южной Кореи - РИА Новости, 10.05.2022

Моди рассчитывает вскоре встретиться с новым президентом Южной Кореи

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил нового президента Южной Кореи с началом его срока полномочий и заявил, что с нетерпением ждет встречи в ближайшее... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:30

2022-05-10T15:30

2022-05-10T15:30

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южная корея

индия

юн сок ель

нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил нового президента Южной Кореи с началом его срока полномочий и заявил, что с нетерпением ждет встречи в ближайшее время."Я передаю свои искренние приветствия и наилучшие пожелания президенту Республики Корея Юн Сок Елю в связи с тем, что сегодня он начинает свой срок полномочий. Я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время и совместной работы над дальнейшим укреплением и обогащением связей между Индией и Республикой Корея", - написал Моди в своем аккаунте в Twitter.Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из более 44 миллионов избирателей. По итогам подсчета 100% голосов новым президентом Южной Кореи стал кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель, который набрал 48,56% голосов избирателей. Его главный соперник - кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен - набрал 47,83% голосов.Юн Сок Ель вступил в должность 10 мая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, индия, юн сок ель, нарендра моди