Моди рассчитывает вскоре встретиться с новым президентом Южной Кореи
Премьер Индии Моди рассчитывает вскоре встретиться с новым президентом Южной Кореи
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил нового президента Южной Кореи с началом его срока полномочий и заявил, что с нетерпением ждет встречи в ближайшее время.
"Я передаю свои искренние приветствия и наилучшие пожелания президенту Республики Корея Юн Сок Елю в связи с тем, что сегодня он начинает свой срок полномочий. Я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшее время и совместной работы над дальнейшим укреплением и обогащением связей между Индией и Республикой Корея", - написал Моди в своем аккаунте в Twitter.
Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из более 44 миллионов избирателей. По итогам подсчета 100% голосов новым президентом Южной Кореи стал кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель, который набрал 48,56% голосов избирателей. Его главный соперник - кандидат от правящей Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен - набрал 47,83% голосов.
Юн Сок Ель вступил в должность 10 мая.