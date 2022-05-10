https://ria.ru/20220510/vaenga-1787769478.html

Елена Ваенга раскрыла подробности избиения

Елена Ваенга раскрыла подробности избиения - РИА Новости, 10.05.2022

Елена Ваенга раскрыла подробности избиения

Елена Ваенга раскрыла подробности драки с ее участием, которая произошла несколько лет назад. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T17:05

2022-05-10T17:05

2022-05-10T17:05

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Елена Ваенга раскрыла подробности драки с ее участием, которая произошла несколько лет назад. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак. По словам певицы, это случилось на Украине после новогоднего корпоратива, где она выступала. Ваенга была на третьем месяце беременности и приехала в отель раньше мужа. Дверь она решила оставить приоткрытой — подумала, что не услышит, когда придет ее супруг.Вскоре в ее комнату зашла незнакомка, отмечавшая Новый год в одном из соседних номеров. Девушка говорила на украинском, и Ваенга плохо ее понимала. Девушка номер не покинула. Судя по словам певицы, незнакомка ее обзывала. Ваенга попыталась ее вытолкнуть, та ее ударила. Началась драка. Нападавшая оказалась боксером, утверждает Ваенга. "Она меня избивала. За что? За то, что я русская? Да. (...) Она мне снесла челюсть", — говорит звезда эстрады. Певица уточнила, что тогда по ее фигуре не было заметно, что она ждет ребенка. Недавно Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы. Вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов.

https://ria.ru/20220505/urgant-1786951400.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, звезды, елена ваенга (хрулева), ксения собчак