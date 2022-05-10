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Елена Ваенга раскрыла подробности избиения - РИА Новости, 10.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220510/vaenga-1787769478.html
Елена Ваенга раскрыла подробности избиения
Елена Ваенга раскрыла подробности избиения - РИА Новости, 10.05.2022
Елена Ваенга раскрыла подробности избиения
Елена Ваенга раскрыла подробности драки с ее участием, которая произошла несколько лет назад. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:05
2022-05-10T17:05
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Елена Ваенга раскрыла подробности драки с ее участием, которая произошла несколько лет назад. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак. По словам певицы, это случилось на Украине после новогоднего корпоратива, где она выступала. Ваенга была на третьем месяце беременности и приехала в отель раньше мужа. Дверь она решила оставить приоткрытой — подумала, что не услышит, когда придет ее супруг.Вскоре в ее комнату зашла незнакомка, отмечавшая Новый год в одном из соседних номеров. Девушка говорила на украинском, и Ваенга плохо ее понимала. Девушка номер не покинула. Судя по словам певицы, незнакомка ее обзывала. Ваенга попыталась ее вытолкнуть, та ее ударила. Началась драка. Нападавшая оказалась боксером, утверждает Ваенга. "Она меня избивала. За что? За то, что я русская? Да. (...) Она мне снесла челюсть", — говорит звезда эстрады. Певица уточнила, что тогда по ее фигуре не было заметно, что она ждет ребенка. Недавно Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы. Вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов.
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шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, звезды, елена ваенга (хрулева), ксения собчак
17:05 10.05.2022
 
Елена Ваенга раскрыла подробности избиения

Елена Ваенга раскрыла подробности драки с ее участием в гостинице

© РИА Новости / Руслан КривобокПевица Елена Ваенга
Певица Елена Ваенга - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Елена Ваенга раскрыла подробности драки с ее участием, которая произошла несколько лет назад. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.
По словам певицы, это случилось на Украине после новогоднего корпоратива, где она выступала. Ваенга была на третьем месяце беременности и приехала в отель раньше мужа. Дверь она решила оставить приоткрытой — подумала, что не услышит, когда придет ее супруг.
Вскоре в ее комнату зашла незнакомка, отмечавшая Новый год в одном из соседних номеров. Девушка говорила на украинском, и Ваенга плохо ее понимала.
"Тогда я была очень агрессивна, еще, наверное, и гормоны... Я по-русски ей сказала: "Выйди вон, я навалять могу", — вспоминает исполнительница.
Девушка номер не покинула. Судя по словам певицы, незнакомка ее обзывала. Ваенга попыталась ее вытолкнуть, та ее ударила. Началась драка. Нападавшая оказалась боксером, утверждает Ваенга.
"Она меня избивала. За что? За то, что я русская? Да. (...) Она мне снесла челюсть", — говорит звезда эстрады.
Певица уточнила, что тогда по ее фигуре не было заметно, что она ждет ребенка.
Недавно Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы. Вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов.
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:07Шоубиз
Ургант ответил на желание Боякова плюнуть ему при встрече в лицо
 
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