https://ria.ru/20220506/dtp-1787119208.html
Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы
Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 06.05.2022
Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы
Три автомобиля столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T03:26
2022-05-06T03:26
2022-05-06T03:59
происшествия
москва
россия
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_e1bafc3440c0b3f3b30f251d29b2113e.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве, сообщает департамент транспорта столицы."На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте находятся оперативные службы, движение не затруднено.Известный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что он на своем Porsche попал в ДТП в районе Белорусского вокзала. Он рассказал, что вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов. Некоторые СМИ написали, что авария привела к жертвам.
https://ria.ru/20220505/dtp-1787079702.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_67aa5179c0a29f19960306cde6013448.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
03:26 06.05.2022 (обновлено: 03:59 06.05.2022)
Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы
Блогер Некоглай на Porsche попал в ДТП в центре Москвы