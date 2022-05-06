https://ria.ru/20220506/dtp-1787119208.html

Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы

Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 06.05.2022

Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы

Три автомобиля столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:26

2022-05-06T03:26

2022-05-06T03:59

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве, сообщает департамент транспорта столицы."На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте находятся оперативные службы, движение не затруднено.Известный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что он на своем Porsche попал в ДТП в районе Белорусского вокзала. Он рассказал, что вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов. Некоторые СМИ написали, что авария привела к жертвам.

https://ria.ru/20220505/dtp-1787079702.html

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происшествия, москва, россия