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Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 06.05.2022
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Шоубиз
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Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы
Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 06.05.2022
Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы
Три автомобиля столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T03:26
2022-05-06T03:59
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве, сообщает департамент транспорта столицы."На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте находятся оперативные службы, движение не затруднено.Известный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что он на своем Porsche попал в ДТП в районе Белорусского вокзала. Он рассказал, что вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов. Некоторые СМИ написали, что авария привела к жертвам.
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происшествия, москва, россия
03:26 06.05.2022 (обновлено: 03:59 06.05.2022)
 
Блогер Некоглай попал в ДТП в центре Москвы

Блогер Некоглай на Porsche попал в ДТП в центре Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в районе Белорусского вокзала в Москве, сообщает департамент транспорта столицы.
"На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте находятся оперативные службы, движение не затруднено.
Известный блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил, что он на своем Porsche попал в ДТП в районе Белорусского вокзала. Он рассказал, что вместе с ним был боец ММА Асхаб Магомедов. Некоторые СМИ написали, что авария привела к жертвам.
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