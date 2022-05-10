https://ria.ru/20220510/universal-1787778945.html

Universal впервые с марта обновила график релизов в России

Universal впервые с марта обновила график релизов в России - РИА Новости, 10.05.2022

Universal впервые с марта обновила график релизов в России

Российское подразделение Universal, занимающееся прокатом фильмов Warner Bros. в нашей стране, впервые с марта обновило график релизов в РФ, пишет "Бюллетень... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:17

2022-05-10T18:17

2022-05-10T18:17

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universal studios

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российское подразделение Universal, занимающееся прокатом фильмов Warner Bros. в нашей стране, впервые с марта обновило график релизов в РФ, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК). Новые российские даты премьер получили ленты "DC Лига Суперпитомцы" (28 июля 2022), "Черный Адам" (20 октября 2022), "Шазам! 2" (22 декабря 2022), "Аквамен и потерянное царство" (16 марта 2023), "Флэш" (22 июня 2023), "Мег-2: Впадина" (3 августа 2023) и "Вилли Вонка" (14 декабря 2023)."Однако нет полной ясности, решила ли Warner Bros. вернуться на российский рынок уже в июле. Подтверждения БК пока получить не удалось", — говорится в публикации. В марте голливудские компании, среди которых Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount, объявили о приостановке остановке проката своих картин в России.Ранее БК сообщал, что один из мейджоров хочет вернуть фильмы в Россию в июле, но название компании не озвучил.

https://ria.ru/20220426/kino-1785514574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, universal studios