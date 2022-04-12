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СМИ узнало, когда один из дистрибьюторов планирует вернуть фильмы в Россию - РИА Новости, 12.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220412/kino-1783185331.html
СМИ узнало, когда один из дистрибьюторов планирует вернуть фильмы в Россию
СМИ узнало, когда один из дистрибьюторов планирует вернуть фильмы в Россию - РИА Новости, 12.04.2022
СМИ узнало, когда один из дистрибьюторов планирует вернуть фильмы в Россию
Один из голливудских дистрибьюторов-мейджоров рассматривает возможность возвращения своих фильмов в российский прокат в июле 2022 года. Об этом в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:59
2022-04-12T18:59
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Один из голливудских дистрибьюторов-мейджоров рассматривает возможность возвращения своих фильмов в российский прокат в июле 2022 года. Об этом в Telegram-канале сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на свои источники. Но все по-прежнему зависит от сроков окончания спецоперации, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика". "В марте один из мейджоров уже прогнозировал два варианта развития ситуации: ожидалось, что в лучшем случае прокат голливудских картин восстановится в мае, в худшем — релизы будут перенесены в России на полгода. Сегодня выход американских блокбастеров в мае рассматривается как фантастический вариант развития событий", — говорится в посте.В марте прокат своих фильмов в России приостановили Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.
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новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios, sony pictures, universal studios, warner bros. pictures, paramount pictures corporation
18:59 12.04.2022
 
СМИ узнало, когда один из дистрибьюторов планирует вернуть фильмы в Россию

Один из мейджоров хочет вернуть фильмы в Россию в июле, пишет "Бюллетень кинопрокатчика"

© Depositphotos / DmitryPochМолодые люди в кинотеатре
Молодые люди в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Depositphotos / DmitryPoch
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Один из голливудских дистрибьюторов-мейджоров рассматривает возможность возвращения своих фильмов в российский прокат в июле 2022 года. Об этом в Telegram-канале сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на свои источники.

"Представители прокатчика неформально общаются на эту тему с некоторыми киносетями ", — пишет издание.

Но все по-прежнему зависит от сроков окончания спецоперации, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика".
"В марте один из мейджоров уже прогнозировал два варианта развития ситуации: ожидалось, что в лучшем случае прокат голливудских картин восстановится в мае, в худшем — релизы будут перенесены в России на полгода. Сегодня выход американских блокбастеров в мае рассматривается как фантастический вариант развития событий", — говорится в посте.
В марте прокат своих фильмов в России приостановили Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.
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