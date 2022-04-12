https://ria.ru/20220412/kino-1783185331.html

СМИ узнало, когда один из дистрибьюторов планирует вернуть фильмы в Россию

СМИ узнало, когда один из дистрибьюторов планирует вернуть фильмы в Россию - РИА Новости, 12.04.2022

СМИ узнало, когда один из дистрибьюторов планирует вернуть фильмы в Россию

Один из голливудских дистрибьюторов-мейджоров рассматривает возможность возвращения своих фильмов в российский прокат в июле 2022 года. Об этом в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:59

2022-04-12T18:59

2022-04-12T18:59

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Один из голливудских дистрибьюторов-мейджоров рассматривает возможность возвращения своих фильмов в российский прокат в июле 2022 года. Об этом в Telegram-канале сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на свои источники. Но все по-прежнему зависит от сроков окончания спецоперации, утверждает "Бюллетень кинопрокатчика". "В марте один из мейджоров уже прогнозировал два варианта развития ситуации: ожидалось, что в лучшем случае прокат голливудских картин восстановится в мае, в худшем — релизы будут перенесены в России на полгода. Сегодня выход американских блокбастеров в мае рассматривается как фантастический вариант развития событий", — говорится в посте.В марте прокат своих фильмов в России приостановили Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.

https://ria.ru/20220412/netflix-1783183515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios, sony pictures, universal studios, warner bros. pictures, paramount pictures corporation