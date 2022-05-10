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Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского - РИА Новости, 10.05.2022
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Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского
Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского - РИА Новости, 10.05.2022
Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского
Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:18
2022-05-10T14:58
в мире
урсула фон дер ляйен
словакия
украина
россия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Зеленского перед депутатами Национального совета, пишет братиславская газета Pravda.По словам парламентария, то, что говорит Зеленский, наносит ущерб интересам Словакии."Приостановка поставок нефти и газа наносит серьезный ущерб национальным интересам", — напомнил Фицо.На выступлении Зеленского отказался присутствовать и коллега Фицо по партии Ладислав Каменицкий, который назвал мероприятие маскарадом.Спикер Национального совета Борис Коллар, со своей стороны, выразил возмущение возможным прекращением поставок российского сырья в Словакию. Если это произойдет, глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе и Словакия, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
https://ria.ru/20220509/polyanskiy-1787703570.html
https://ria.ru/20220509/zelenskiy-1787669037.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, словакия, украина, россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:18 10.05.2022 (обновлено: 14:58 10.05.2022)
 
Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского

Pravda: лидер словацкой оппозиции Фицо отказался слушать Зеленского из-за "ежедневной лжи"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Зеленского перед депутатами Национального совета, пишет братиславская газета Pravda.
"Меня там точно не будет", — сказал Фицо, добавив, что не стал бы слушать того, кто "ежедневно лжет".
По словам парламентария, то, что говорит Зеленский, наносит ущерб интересам Словакии.
"Приостановка поставок нефти и газа наносит серьезный ущерб национальным интересам", — напомнил Фицо.
На выступлении Зеленского отказался присутствовать и коллега Фицо по партии Ладислав Каменицкий, который назвал мероприятие маскарадом.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Спикер Национального совета Борис Коллар, со своей стороны, выразил возмущение возможным прекращением поставок российского сырья в Словакию. Если это произойдет, глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе и Словакия, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
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