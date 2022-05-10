14:18 10.05.2022 (обновлено: 14:58 10.05.2022)
Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского
Pravda: лидер словацкой оппозиции Фицо отказался слушать Зеленского из-за "ежедневной лжи"
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Зеленского перед депутатами Национального совета, пишет братиславская газета Pravda.
"Меня там точно не будет", — сказал Фицо, добавив, что не стал бы слушать того, кто "ежедневно лжет".
По словам парламентария, то, что говорит Зеленский, наносит ущерб интересам Словакии.
"Приостановка поставок нефти и газа наносит серьезный ущерб национальным интересам", — напомнил Фицо.
На выступлении Зеленского отказался присутствовать и коллега Фицо по партии Ладислав Каменицкий, который назвал мероприятие маскарадом.
Спикер Национального совета Борис Коллар, со своей стороны, выразил возмущение возможным прекращением поставок российского сырья в Словакию. Если это произойдет, глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе и Словакия, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.