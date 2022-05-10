https://ria.ru/20220510/ukraina-1787751920.html

Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского

Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского - РИА Новости, 10.05.2022

Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского

Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:18

2022-05-10T14:18

2022-05-10T14:58

в мире

урсула фон дер ляйен

словакия

украина

россия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Зеленского перед депутатами Национального совета, пишет братиславская газета Pravda.По словам парламентария, то, что говорит Зеленский, наносит ущерб интересам Словакии."Приостановка поставок нефти и газа наносит серьезный ущерб национальным интересам", — напомнил Фицо.На выступлении Зеленского отказался присутствовать и коллега Фицо по партии Ладислав Каменицкий, который назвал мероприятие маскарадом.Спикер Национального совета Борис Коллар, со своей стороны, выразил возмущение возможным прекращением поставок российского сырья в Словакию. Если это произойдет, глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, в том числе и Словакия, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось — для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.

https://ria.ru/20220509/polyanskiy-1787703570.html

https://ria.ru/20220509/zelenskiy-1787669037.html

словакия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, урсула фон дер ляйен, словакия, украина, россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии