https://ria.ru/20220510/ugroza-1787749607.html

В Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.05.2022

В Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности

Власти Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности в двух приграничных районах региона, сообщает областное правительство. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:58

2022-05-10T13:58

2022-05-10T14:33

россия

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности в двух приграничных районах региона, сообщает областное правительство."В двух районах - Россошанском и Кантемировском - продлили действие "желтого" уровня террористической опасности", - говорится в сообщении.Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев. Как отмечают власти, режим будет действовать с 11 мая 15 суток.Желтый уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля. По словам Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.

https://ria.ru/20220507/kursk-1787394185.html

россия

воронежская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)