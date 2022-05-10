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В Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.05.2022
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В Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.05.2022
В Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности
Власти Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности в двух приграничных районах региона, сообщает областное правительство. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:58
2022-05-10T14:33
россия
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности в двух приграничных районах региона, сообщает областное правительство."В двух районах - Россошанском и Кантемировском - продлили действие "желтого" уровня террористической опасности", - говорится в сообщении.Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев. Как отмечают власти, режим будет действовать с 11 мая 15 суток.Желтый уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля. По словам Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.
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россия
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россия, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
13:58 10.05.2022 (обновлено: 14:33 10.05.2022)
 
В Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической угрозы продлили в нескольких районах Воронежской области

© Depositphotos / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Depositphotos / mulderphoto
Вид на Воронеж
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ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области продлили желтый уровень террористической опасности в двух приграничных районах региона, сообщает областное правительство.
"В двух районах - Россошанском и Кантемировском - продлили действие "желтого" уровня террористической опасности", - говорится в сообщении.
Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев. Как отмечают власти, режим будет действовать с 11 мая 15 суток.
Желтый уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля. По словам Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 15:08
Губернатор Курской области: в регионе не ведутся боевые действия
 
РоссияВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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