Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой
Илон Маск заявил, что блокировка Дональда Трампа в Twitter была ошибкой
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.
"Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа, думаю, это была ошибка... я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет", - сказал предприниматель на конференции Financial Times.
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Он отметил, что он и основатель Twitter Джек Дорси разделяют мнение, что бессрочная блокировка должна применяться "крайне редко", только в отношении аккаунтов-ботов и спам-акканутов.
Ранее Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth.
Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда долларов финансирования (причем 12,5 миллиарда - под залог акций Tesla).
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