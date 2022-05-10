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Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой - РИА Новости, 10.05.2022
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Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой
Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой - РИА Новости, 10.05.2022
Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой
Предприниматель Илон Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:36
2022-05-10T22:36
в мире
технологии
дональд трамп
джек дорси
twitter
tesla motors
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США."Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа, думаю, это была ошибка... я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет", - сказал предприниматель на конференции Financial Times.Он отметил, что он и основатель Twitter Джек Дорси разделяют мнение, что бессрочная блокировка должна применяться "крайне редко", только в отношении аккаунтов-ботов и спам-акканутов.Ранее Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth.Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда долларов финансирования (причем 12,5 миллиарда - под залог акций Tesla).
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в мире, технологии, дональд трамп, джек дорси, twitter, tesla motors
22:36 10.05.2022
 
Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой

Илон Маск заявил, что блокировка Дональда Трампа в Twitter была ошибкой

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США.
"Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа, думаю, это была ошибка... я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет", - сказал предприниматель на конференции Financial Times.
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Он отметил, что он и основатель Twitter Джек Дорси разделяют мнение, что бессрочная блокировка должна применяться "крайне редко", только в отношении аккаунтов-ботов и спам-акканутов.
Ранее Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth.
Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда долларов финансирования (причем 12,5 миллиарда - под залог акций Tesla).
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В миреТехнологииДональд ТрампДжек ДорсиTwitterTesla motors
 
 
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