https://ria.ru/20220510/tramp-1787805278.html

Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой

Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой - РИА Новости, 10.05.2022

Маск заявил, что блокировка Трампа в Twitter была ошибкой

Предприниматель Илон Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:36

2022-05-10T22:36

2022-05-10T22:36

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twitter

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск назвал "ошибкой" блокировку аккаунта Дональда Трампа в Twitter и заявил о готовности вернуть доступ к соцсети экс-президенту США."Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа, думаю, это была ошибка... я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет", - сказал предприниматель на конференции Financial Times.Он отметил, что он и основатель Twitter Джек Дорси разделяют мнение, что бессрочная блокировка должна применяться "крайне редко", только в отношении аккаунтов-ботов и спам-акканутов.Ранее Трамп сообщил, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth.Ранее Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. При этом он анонсировал, что готов потратить собственные средства в 21 миллиард долларов, плюс Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности до 25,5 миллиарда долларов финансирования (причем 12,5 миллиарда - под залог акций Tesla).

https://ria.ru/20220507/isk-1787335620.html

https://ria.ru/20220509/zayavlenie-1787703964.html

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в мире, технологии, дональд трамп, джек дорси, twitter, tesla motors