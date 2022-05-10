https://ria.ru/20220510/territorii-1787717282.html

Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики

Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики - РИА Новости, 10.05.2022

Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики

Военные ЛНР могут взять под контроль близлежащие территории, но основной задачей остается освобождение всей республики, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T06:16

2022-05-10T06:16

2022-05-10T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_0:83:2186:1312_1920x0_80_0_0_cc1d3203b2f0a406950e11a3ae19d19d.jpg

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Военные ЛНР могут взять под контроль близлежащие территории, но основной задачей остается освобождение всей республики, заявил в интервью РИА Новости посол Луганска в России Родион Мирошник. "Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской Народной Республики", — сказал он.В первую очередь, добавил Мирошник, нужно освободить территории, которые относятся к ЛНР по Конституции.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/priznanie-1787713544.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, россия, украина