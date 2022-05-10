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Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики - РИА Новости, 10.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/territorii-1787717282.html
Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики
Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики - РИА Новости, 10.05.2022
Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики
Военные ЛНР могут взять под контроль близлежащие территории, но основной задачей остается освобождение всей республики, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T06:16
2022-05-10T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Военные ЛНР могут взять под контроль близлежащие территории, но основной задачей остается освобождение всей республики, заявил в интервью РИА Новости посол Луганска в России Родион Мирошник. "Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской Народной Республики", — сказал он.В первую очередь, добавил Мирошник, нужно освободить территории, которые относятся к ЛНР по Конституции.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, украина
06:16 10.05.2022 (обновлено: 09:30 10.05.2022)
 
Посол ЛНР заявил о необходимости освободить всю территорию республики

Посол ЛНР Мирошник заявил о необходимости освободить всю территорию республики

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Военные ЛНР могут взять под контроль близлежащие территории, но основной задачей остается освобождение всей республики, заявил в интервью РИА Новости посол Луганска в России Родион Мирошник.
"Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской Народной Республики", — сказал он.
В первую очередь, добавил Мирошник, нужно освободить территории, которые относятся к ЛНР по Конституции.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мирошник рассказал о том, что с рядом стран ведутся переговоры о признании ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
03:05Специальная военная операция на Украине
Посол ЛНР: переговоры о признании республики ведутся с рядом стран
 
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