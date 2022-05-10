Рейтинг@Mail.ru
Япония вводит ограничения против 141 человека из России, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787717051.html
Япония вводит ограничения против 141 человека из России, ДНР и ЛНР
Япония вводит ограничения против 141 человека из России, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.05.2022
Япония вводит ограничения против 141 человека из России, ДНР и ЛНР
Япония в свете событий на Украине вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T06:16
2022-05-10T06:16
в мире
санкции в отношении россии
япония
россия
мид японии‎
фумио кисида
владимир путин
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_f73fc0ca9c8175a318e2981a04318a35.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Япония в свете событий на Украине вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании.Обновленный санкционный список обнародован на сайте МИД Японии. Согласно полным спискам, общее число попавших под новые ограничения составляет 141 человек: восемь - по России, включая премьера Михаила Мишустина и замсекретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева, 133 - по ЛНР и ДНР.Также Токио вводит запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании. Среди них, в частности, "Алмаз-Антей", ВНИИ "ЭТАЛОН", "Интелтех" и другие. Кроме этого, в список включены корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а также научно-исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи.Российский черный списокНа прошлой неделе Москва внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента."Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", — говорилось в заявлении МИД России.Дипломатическое ведомство отметило, что шаги Токио нацелены на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба экономике и международному авторитету России. Все это стало поводом для решения о бессрочном запрете на въезд в Россию 63 граждан Японии.Помимо премьера, в списке фигурируют министр иностранных дел Есимаса Хаяси, глава Минобороны Нобуо Киси, министр финансов Сюнъити Судзуки, другие члены правительства, депутаты парламента, военные и чиновники.Санкции в отношении РоссииРяд стран Запада ввел новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Япония ввела против России уже несколько пакетов санкций. В начале марта под персональные ограничения попали представители высшего руководства страны, в том числе Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов. Кроме того, Токио исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и запретил экспорт более 300 товаров. Всего в санкционном списке почти 500 россиян и около 170 организаций, в том числе девять крупнейших банков.Москва ранее в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио из-за спецоперации на Украине заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова и выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.
https://ria.ru/20220506/obman-1787118776.html
https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786905029.html
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786881612.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_d340df93ed8fba1823b4bf5647db0714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, япония, россия, мид японии‎, фумио кисида, владимир путин, михаил мишустин
06:16 10.05.2022
 
Япония вводит ограничения против 141 человека из России, ДНР и ЛНР

Япония вводит санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР и 71 российской организации

© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Fotolia / nmann77
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Япония в свете событий на Украине вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании.
Обновленный санкционный список обнародован на сайте МИД Японии. Согласно полным спискам, общее число попавших под новые ограничения составляет 141 человек: восемь - по России, включая премьера Михаила Мишустина и замсекретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева, 133 - по ЛНР и ДНР.
Токио - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 03:00
Японцев предупредили об обмане, связанном с украинцами
Также Токио вводит запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании. Среди них, в частности, "Алмаз-Антей", ВНИИ "ЭТАЛОН", "Интелтех" и другие. Кроме этого, в список включены корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а также научно-исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи.

Российский черный список

На прошлой неделе Москва внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента.
"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", — говорилось в заявлении МИД России.
Дипломатическое ведомство отметило, что шаги Токио нацелены на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба экономике и международному авторитету России. Все это стало поводом для решения о бессрочном запрете на въезд в Россию 63 граждан Японии.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 06:13
Премьер Японии назвал российские санкции "абсолютно неприемлемыми"
Помимо премьера, в списке фигурируют министр иностранных дел Есимаса Хаяси, глава Минобороны Нобуо Киси, министр финансов Сюнъити Судзуки, другие члены правительства, депутаты парламента, военные и чиновники.

Санкции в отношении России

Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Япония ввела против России уже несколько пакетов санкций. В начале марта под персональные ограничения попали представители высшего руководства страны, в том числе Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов. Кроме того, Токио исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и запретил экспорт более 300 товаров. Всего в санкционном списке почти 500 россиян и около 170 организаций, в том числе девять крупнейших банков.
Москва ранее в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио из-за спецоперации на Украине заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова и выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 20:54
На Западе признали, что "сокрушительный удар по России" провалился
 
В миреСанкции в отношении РоссииЯпонияРоссияМИД Японии‎Фумио КисидаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала