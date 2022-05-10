Япония вводит ограничения против 141 человека из России, ДНР и ЛНР
Япония вводит санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР и 71 российской организации
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Япония в свете событий на Украине вводит новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании.
Обновленный санкционный список обнародован на сайте МИД Японии. Согласно полным спискам, общее число попавших под новые ограничения составляет 141 человек: восемь - по России, включая премьера Михаила Мишустина и замсекретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева, 133 - по ЛНР и ДНР.
Также Токио вводит запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании. Среди них, в частности, "Алмаз-Антей", ВНИИ "ЭТАЛОН", "Интелтех" и другие. Кроме этого, в список включены корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а также научно-исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи.
Российский черный список
На прошлой неделе Москва внесла в черный список премьер-министра Японии Фумио Кисиду, членов его кабинета, а также депутатов парламента.
"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", — говорилось в заявлении МИД России.
Дипломатическое ведомство отметило, что шаги Токио нацелены на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба экономике и международному авторитету России. Все это стало поводом для решения о бессрочном запрете на въезд в Россию 63 граждан Японии.
Помимо премьера, в списке фигурируют министр иностранных дел Есимаса Хаяси, глава Минобороны Нобуо Киси, министр финансов Сюнъити Судзуки, другие члены правительства, депутаты парламента, военные и чиновники.
Санкции в отношении России
Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Япония ввела против России уже несколько пакетов санкций. В начале марта под персональные ограничения попали представители высшего руководства страны, в том числе Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник Генштаба Валерий Герасимов. Кроме того, Токио исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и запретил экспорт более 300 товаров. Всего в санкционном списке почти 500 россиян и около 170 организаций, в том числе девять крупнейших банков.
Москва ранее в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио из-за спецоперации на Украине заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова и выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.